Putin sa nebezpečne blíži k tomu, že spáli zlatý most, ktorý mu Trump pristavil

Americký prezident Donald Trump v utorok signalizoval, že mu dochádza trpezlivosť s ruským vodcom Vladimirom Putinom a varoval šéfa Kremľa, že „sa zahráva s ohňom“, ak bude naďalej odmietať seriózne mierové rokovania o ukončení vojny na Ukrajine.

Ako referuje web Politico, Trump je frustrovaný, že Putin nereaguje na jeho ponuku obnoviť vzťahy s USA po uzavretí mieru, no zatiaľ sa nerozhodol zmeniť prístup.

Zatiaľ váha so sankciami

„Putin sa nebezpečne blíži k tomu, že spáli zlatý most, ktorý mu Trump pripravil,“ uviedol nemenovaný predstaviteľ americkej administratívy. Podľa štyroch amerických predstaviteľov Trump zatiaľ nerozhodol, či v reakcii na zintenzívnené ruské útoky na Ukrajinu uvalí na Moskvu ďalšie sankcie.

Proukrajinskí spojenci v Kongrese vyzývajú Biely dom, aby podporil ich snahu o nové sankcie, no Trump zatiaľ váha. „Keby nebolo mňa, v Rusku by sa už stali naozaj zlé veci, a myslím tým NAOZAJ ZLÉ,“ napísal Trump na Truth Social. „Hrá sa s ohňom!“ V nedeľu pre novinárov uviedol, že „absolútne“ zvažuje ďalšie ekonomické sankcie a Putina označil za „úplne šialeného“.

Bývalý vyslanec je skeptický

Trump počas celého pôsobenia v úrade vydával podobné hrozby, no nikdy ich nenaplnil, hoci Putin opakovane deklaroval podporu mieru a zároveň zintenzívňoval bombardovanie Ukrajiny. „Som veľmi skeptický, že Trump niekedy uvalí na Rusko vážne sankcie,“ povedal Kurt Volker, bývalý osobitný vyslanec USA pre Ukrajinu. „Mal na to veľa príležitostí a vždy sa tomu vyhol.“

Niektorí poradcovia varujú, že sankcie by poškodili americké firmy a odradili Rusko od rokovaní. Republikánski lídri v Senáte podporujú dvojstranový sankčný balík, no čakajú na Trumpov súhlas. Bez jeho podpory hrozí, že návrh neprejde v Snemovni reprezentantov. Ak by Trump sankcie odmietol, mohol by tým oslabiť podporu zákona alebo donútiť republikánov k otvorenému rozkolu s prezidentom.