Rusko pri ukrajinskej Sumskej oblasti zhromažďuje viac ako 50-tisíc vojakov

Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na frontovej línii pri ukrajinskej Sumskej oblasti ležiacej na severovýchode krajiny zhromažďuje „viac ako 50-tisíc“ vojakov. „Teraz zhromažďujú aj vojakov smerom na Sumy. Viac ako 50-tisíc,“ povedal v utorok Zelenskyj novinárom. Ruská armáda v Sumskej oblasti obsadila niekoľko obcí v snahe vytvoriť „nárazníkovú zónu“ na ukrajinskom území.

Zelenskyj zároveň povedal, že Ukrajina ešte od Ruska nedostala sľúbené „memorandum“ o požiadavkách Moskvy pre mierovú dohodu. Dodal, že Kyjev na návrhy Ruska „určite odpovie“, keď ich dostane.

V snahe prinútiť Moskvu, aby zastavila svoju trojročnú vojnu, Zelenskyj vyzval na trojstranný summit, na ktorom by okrem neho a ruského vodcu Vladimira Putina bol aj americký prezident Donald Trump. „Ak Putin nevyhovuje bilaterálne stretnutie alebo ak všetci chcú, aby to bolo trojstranné stretnutie, nevadí mi to. Som pripravený na akýkoľvek formát,“ povedal Zelenskyj.