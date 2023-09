Putin prijal pozvanie Kim Čong-una do KĽDR, ich stretnutie vyvoláva obavy

Ruský prezident Vladimir Putin „vďačne prijal“ pozvanie do Severnej Kórey od tamojšieho vodcu Kim Čong-una. Potvrdil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Nenaznačil však, kedy by sa návšteva mohla uskutočniť. Informuje o tom spravodajský portál Sky News. Do Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) však v októbri vycestuje ruský minister zahraničia Sergej Lavrov.

Vzťahy sa budú aj naďalej rozvíjať

Kim tento týždeň pricestoval do Ruska, kde sa okrem iného stretol s Putinom. Samit vodcov bol podľa Peskova „dobre načasovaný, užitočný a konštruktívny“ a Moskva bude pokračovať v „rozvíjaní vzťahov“ s Pchjongjangom.

Možné nebezpečenstvo

Stretnutie Kima s Putinom vyvoláva obavy z možnej dohody o severokórejských zbraniach pre ruskú vojnu na Ukrajine. Severná Kórea môže mať desiatky miliónov delostreleckých granátov a rakiet založených na sovietskych návrhoch, ktoré by mohli poskytnúť obrovskú podporu ruskej armáde na Ukrajine, tvrdia analytici.

Pchjongjang by výmenou za zbrane zase mohol žiadať veľmi potrebnú energetickú a potravinovú pomoc a technológie pre pokročilé zbrane, ponorky a vojenské satelity.