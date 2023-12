Putin povedal, koľko ešte asi potrvá vojna na Ukrajine. Kolujú aj reči o možnom prímerí

Ruský prezident Vladimir Putin povedal svojmu čínskemu partnerovi Si Ťin-pchingovi počas ich marcového stretnutia v Moskve, že Rusko bude na na Ukrajine „bojovať (najmenej) päť rokov“.

Informuje o tom s odvolaním sa na svoje zdroje portál asia.nikkei.com, podľa ktorého pravdepodobne išlo o Putinov spôsob, ako Si Ťin-pchinga ubezpečiť, že Rusko nakoniec zvíťazí.

Nedávno noviny The New York Times informovali, že prinajmenšom od septembra Putin využíva sprostredkovateľov, aby signalizoval, že je otvorený prímeriu pod podmienkou, že Rusko si môže ponechať územia, ktoré teraz okupuje, píše portál. Upozorňuje však, že vzhľadom na marcové Putinove slová adresované Si Ťin-pchingovi, plánom ruského vodcu na prímerie by sa nemalo veriť.

„Je možné, že Putin chce len vytvoriť ilúziu, že smeruje k prímeriu alebo dokonca mieru pred marcovými ruskými prezidentskými voľbami, pretože verí, že takáto atmosféra by mu vo voľbách prospela,“ píše asia.nikkei.com.