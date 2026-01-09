Putin nechce mier, na diplomaciu odpovedá raketami a ničením, povedala Kaja Kallasová

Šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová v piatok vyhlásila, že údajný ruský útok na Ukrajinu s použitím novej balistickej rakety Orešnik mal vyslať odkaz Európe a Spojeným štátom.
Putina mier nezaujíma
Ruský prezident Vladimir Putin„nechce mier, ruskou odpoveďou na diplomaciu je viac rakiet a ničenie,“ uviedla na sieti X Kallasová. „Údajné použitie rakety Orešnik Ruskom je jasnou eskaláciou voči Ukrajine a má slúžiť ako varovanie pre Európu a USA,“ dodala.
Použitie balistickej rakety Orešnik pri útoku na Ľvov odsúdilo aj Nemecko, ktoré obvinilo Moskvu zo snahy „vyvolať strach“.
Symbolické gestá
„Rusko opäť vyhrotilo situáciu,“ povedal hovorca nemeckej vlády Steffen Meyer po tom, čo Moskva po druhý raz počas takmer štyri roky trvajúceho ukrajinského konfliktu použila pri útoku strelu Orešnik. „Ide o symbolické gestá zastrašovania, ktorých cieľom je vyvolať strach, ale nie sú účinné,“ dodal Meyer.
Prvýkrát Rusi použili Orešnik pri útoku na východoukrajinské veľkomesto Dnipro, ku ktorému došlo 21. novembra 2024.