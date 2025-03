Trump nedovolí Rusku zaútočiť na členské štáty NATO. Postaráme sa o to, vraví

Americký prezident Donald Trump povedal, že nedovolí Rusku zaútočiť na členské krajiny Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Ako referuje web gazeta.ua, oznámil to počas spoločnej tlačovej konferencie s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem v Bielom dome.

Vyčerpané Rusko

Podľa Trumpa bude Rusko po uzavretí mierovej dohody s Ukrajinou príliš vyčerpané na to, aby zaútočilo na krajiny NATO. „To sa nestane, ale postaráme sa o to, aby sa to nestalo,“ zdôraznil.

Americký prezident tiež podotkol, že to bola jeho politika, ktorá posilnila NATO. Pripomenul, že nútil európskych partnerov zvýšiť financovanie obrannej aliancie. „Do NATO prúdili stovky miliárd dolárov, a to ho urobilo silnejším,“ povedal.

Poľsko ide príkladom

Ako príklad Trump uviedol Poľsko, ktoré na obranu vyčleňuje viac prostriedkov, ako si vyžadujú jeho záväzky. Potvrdil tiež svoj postoj, že nebude brániť krajiny, ktoré neinvestujú dostatok zdrojov do NATO, a zdôraznil dôležitosť zachovania silného severoatlantického spoločenstva.

Trump počas stretnutia opäť nastolil otázku nedostatočného financovania aliancie jej členmi. Značný počet členských krajín si podľa Trumpa neplnil svoje finančné záväzky, čo podkopalo stabilitu organizácie. „Len sedem krajín platilo stanovené 2 % HDP,“ skonštatoval Trump.