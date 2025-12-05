Putin je pripravený pokračovať nepretržitých dodávkach palív do Indie

Ruský vodca Vladimir Putin uviedol, že je pripravený pokračovať „nepretržitých dodávkach“ palív do Indie. Krajina však čelí rastúcemu tlaku USA, aby ukončilo nákupy ruskej ropy. Americký prezident v auguste zvýšil clá na väčšinu amerického importu z Indie na 50 percent ako odvetu za indické nákupy ruskej ropy.
„Rusko je spoľahlivým dodávateľom ropy, plynu, uhlia a všetkého, čo je potrebné pre rozvoj indickej energetiky. Sme pripravení pokračovať v nepretržitých dodávkach palív pre rýchlo rastúcu indickú ekonomiku,“ povedal v piatok šéf Kremľa v indickej metropole.
India je druhým najväčším odberateľom ruskej ropy a ušetrila miliardy dolárov vďaka jej nákupom za znížené ceny. Tým si Moskva zabezpečila nový kľúčový odberateľský trh po tom, čo ju pre vojnu na Ukrajine odrezali od európskych odberateľov. Naí Dillí však v ostatnom období obmedzilo dovoz ropy v dôsledku sankcií voči najväčším ruským producentom ropy Rosnefť a Lukoil.
Putin pricestoval do Indie rokovať o obrane a obchode
Indický premiér Naréndra Módí poďakoval Putinovi za jeho „neochvejný záväzok voči Indii“ a povedal, že energetická bezpečnosť je silným a dôležitým pilierom indicko-ruského partnerstva. Módí síce spomenul jadrovú energetiku, ale konkrétnu zmienku o rope neurobil.
„Dohodli sme sa na programe hospodárskej spolupráce do roku 2030,“ povedal Módí po tom, ako predstavitelia oboch krajín podpísali sériu dohôd v oblastiach zamestnanosti, zdravotníctva, lodnej dopravy a chemického priemyslu.