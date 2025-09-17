Putin a Módí vyzdvihli svoje priateľstvo a srdečné vzťahy

Putin a Módí vyzdvihli svoje priateľstvo a srdečné vzťahy
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Indický premiér Naréndra Módí. Foto: SITA/AP
Ruský vodca Vladimir Putin a indický premiér Naréndra Módí počas stredajšieho telefonátu vyzdvihli svoje priateľstvo a srdečné vzťahy. Telefonát sa uskutočnil deň po tom, čo Módí rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o vojne na Ukrajine a o clách.

Šéf Bieleho domu v auguste zvýšil clá na väčšinu amerického importu z Indie na 50 percent ako odvetu za indické nákupy ruskej ropy. India je druhým najväčším odberateľom ruskej ropy a ušetrila miliardy dolárov vďaka jej nákupom za znížené ceny.

„Vzťahy medzi Ruskom a Indiou sú mimoriadne dôveryhodné a priateľské,“ vyhlásil Putin po telefonáte.

Premiér Módí na mikroblogovacej sieti X napísal, že je „odhodlaný ďalej posilňovať naše osobitné a privilegované strategické partnerstvo“ a že India je „pripravená prispieť všetkými možnými spôsobmi k mierovému vyriešeniu konfliktu na Ukrajine“.

