Putin a Módí vyzdvihli svoje priateľstvo a srdečné vzťahy

Ruský vodca Vladimir Putin a indický premiér Naréndra Módí počas stredajšieho telefonátu vyzdvihli svoje priateľstvo a srdečné vzťahy. Telefonát sa uskutočnil deň po tom, čo Módí rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o vojne na Ukrajine a o clách.
Kallasová: Účasť Indie na ruských vojenských cvičeniach a indické nákupy ruskej ropy bránia užšiemu partnerstvu s EÚ
Šéf Bieleho domu v auguste zvýšil clá na väčšinu amerického importu z Indie na 50 percent ako odvetu za indické nákupy ruskej ropy. India je druhým najväčším odberateľom ruskej ropy a ušetrila miliardy dolárov vďaka jej nákupom za znížené ceny.
„Vzťahy medzi Ruskom a Indiou sú mimoriadne dôveryhodné a priateľské,“ vyhlásil Putin po telefonáte.
Premiér Módí na mikroblogovacej sieti X napísal, že je „odhodlaný ďalej posilňovať naše osobitné a privilegované strategické partnerstvo“ a že India je „pripravená prispieť všetkými možnými spôsobmi k mierovému vyriešeniu konfliktu na Ukrajine“.