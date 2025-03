Punkromantická komédia Kúzlo derby podľa scenára Petra Kolečka zamieri do kín v lete. Pozrite sa na prvé zábery

Nová česká komédia Kúzlo derby s Jitkou Čvančarovou, Jiřím Langmajerom, Petrou Nesvačilovou, Ondřejom Sokolom a Michalom Dlouhým v hlavných rolách vstúpi do kín 17. júla 2025. Prvé zábery z filmu, ktorý vznikol podľa scenára Petra Kolečka, tvorcovia predstavujú už teraz. A ako je z názvu aj filmovej ukážky zrejmé, síce v nej pôjde o najslávnejší duel prvej futbalovej ligy, ale poslúži len ako vedľajší motív. Prím bude hrať láska a vášeň, ktoré so sebou život prináša v rôznych podobách, a v hlavných úlohách profesorka bohemistiky a oddaná členka sparťanského kotla, športový komentátor, zamilovaná členka rady, futbalový veterán, zneuznaný spevák, bývalý šéf fanúšikov, zaslúžilý rozhodca alebo mladá nádej Sparty. Tí všetci prežijú rovnaký zápas, a pritom každý inak. Film režíroval Petr Kolečko spoločne s Vladimírom Skórkom.

Komédia Kúzlo derby vznikala na mnohých miestach v Prahe a v Ostrave, kde sa postupne rozohrávajú jednotlivé príbehy, ktoré vyústia do veľkolepého finále priamo na letenskom štadióne futbalovej Sparty. Tu sa okrem hercov zapojilo do nakrúcania viac ako dvetisíc komparzistov, okrem iného aj z radov fanúšikov, ktorí pomohli vytvoriť pôsobivú futbalovú atmosféru.

Podľa režisérov Petra Kolečka a Vladimíra Skórku je futbal v ich novej komédii len kulisou, prakticky hracou plochou, na ktorej sa odohráva niekoľko vzájomne prepletených príbehov. Život každej z postáv je síce nejakým spôsobom ovplyvnený dianím na trávniku, tribúnach, v šatniach alebo na komentátorskom stanovisku, ale v prvom rade ide o vzťahy. Ľúbostné, priateľské, rodičovské aj pracovné.

Foto: Bontonfilm

„Verím tomu, že film ukazuje, ako je futbal chtiac nechtiac súčasťou našich životov. A ukazuje aj to, že v živote sú dôležitejšie veci ako futbal, ktoré všetci zažívame. Akurát tak nejako je ten futbal v tom živote tiež,“ hovorí s miernym zveličením Petr Kolečko.

„Osobne som si pomenoval, že s Petrom tvoríme punkromantickú komédiu. Chcelo to vytvoriť na opis diela nové slovo, pretože postavy naozaj prežívajú romance, ale tak nejako po svojom. Nechcel som, aby vznikla ďalšia rodinná – zamilovaná komédia. Pre jedného je láskou to, že svojej milej prinesie kvet, pre niekoho to, že si nechá vytetovať logo svojho milovaného klubu na zadok,“ dodáva Vladimír Skórka.

Foto: Bontonfilm

Hlavné roly vo filme, ktorého premiéra je naplánovaná na 17. júla 2025, stvárnili Jiří Langmajer, Jitka Čvančarová, Michal Dlouhý, Petra Nesvačilová, Ondřej Sokol, Martin Finger, Petr Uhlík, Michal Isteník, Jiří Lábus, Jiří Vyorálek.

„Moja postava je vyštudovaná bohemistka a pedagogička na vysokej škole, ktorá je však zároveň skalnou fanúšičkou Sparty, takže v sebe má tak trocha paradox. Postavy Petra Kolečka majú v sebe vždy istý presah, čo ma osobne strašne baví,“ povedala Petra Nesvačilová. „O niečo menej ma bavilo nočné nakrúcanie. Byť na materskej a prísť domov o šiestej ráno bola naozaj výzva.“

Petr Kolečko aj Vladimír Skórka patria medzi najvýraznejších českých filmových tvorcov súčasnosti. Zatiaľ čo Kolečkov nekorektný humor poznajú diváci z komédií Padesátka, Okresní přebor alebo Most, Skórka má okrem iného na svedomí youtubový virál sKORO NA mizine alebo Národní házená. Obaja spoločne sú podpísaní pod ďalším diváckym hitom zo športového prostredia – hokejovým seriálom Lajna.

Foto: Bontonfilm

Kúzlo derby

ČR – 2025,

Žáner: komédia

Premiéra: 17. júla 2025

Scenár: Petr Kolečko

Réžia: Petr Kolečko, Vladimír Skórka

Hrajú: Jitka Čvančarová, Ondřej Sokol, Petra Nesvačilová, Jiří Langmajer, Martin Finger, Peter Uhlík, Michal Dlouhý, Michal Isteník, Jiří Vyorálek, Jiří Lábus, Robert Nebřenský a ďalší

Teaser:

Informačný servis