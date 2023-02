Psychológovia symbolicky na Valentína vyniesli na budovu NBS duševné trápenia Slovákov

Psychológovia z občianskeho združenia IPčko vyniesli dnes symbolicky na Valentína duševné trápenia na vrchol 33-poschodovej budovy Národnej banky Slovenska (NBS). Cieľom bolo upozorniť na to, čo ťaží a trápi Slovákov a vyzývajú na podporu bezplatnej psychologickej pomoci.

Súčasne poukázali aj na dôležitosť dostupnej psychologickej pomoci. V tlačovej správe o tom informovalo občianske združenie IPčko, podľa ktorého k zhoršenému duševnému stavu prispeli aj obavy z finančnej krízy.

Žiadosť o pomoc

„Minulý rok sme odpovedali na viac ako 178-tisíc žiadostí o pomoc, čo je 2,5-krát viac ako rok predtým. Takmer 16-tisíc z nich sa na nás obrátilo s myšlienkami na samovraždu,“ uviedol riaditeľ IPčka Marek Madro a dodal, že tím IPčka stále rastie, no rastie aj počet ľudí, ktorí potrebujú pomoc.

„Sami to nedokážeme zvládnuť, preto sme sa rozhodli požiadať o pomoc,“ dodal Madro. Ľudí, ktorí za uplynulý rok kontaktovali IPčko, podľa združenia najčastejšie trápila osamelosť, strach, duševné problémy, stres a tlak na výkon a dokonca aj myšlienky na ukončenie života. Veľký vplyv na duševné zdravie Slovákov mala aj vojna na Ukrajine a tiež finančná kríza, ktorá so sebou nesie aj stres a existenčné obavy.

„Potvrdzujú to aj výsledky prieskumu Ako sa máte Slovensko, podľa ktorých v novembri 2022 malo až 87 percent opýtaných obavy z rastúcich cien energií a inflácie,“ dodalo IPčko.

Duševný stav

Zhoršujúci sa duševný stav Slovákov podčiarkujú aj dáta NBS. „V populácii 20 percent najmenej zarábajúcich je trojnásobne vyššia miera depresií ako u 20 percent najlepšie zarábajúcich. Vo vekovej skupine 55 – 64 rokov je tento rozdiel takmer osemnásobný,“ uviedol vedúci oddelenia fiškálnych a štrukturálnych analýz NBS Branislav Reľovský. Pokračoval, že pri najčastejších diagnózach zaznamenali dlhodobý stúpajúci trend počtu hospitalizácií v ústavnej psychiatrickej starostlivosti.

„Celoslovenský priemer hospitalizácií prevyšuje najmä Košický kraj a Trenčiansky kraj. Znepokojivý je zároveň trend rastu samovražedných pokusov u mladistvých vo veku 15 – 19 rokov,“ dodal Reľovský s tým, že to vychádza na 44,3 pokusov na 100-tisíc obyvateľov.

Pocit osamelosti

Madro vysvetlil, že udalosť zrealizovali symbolicky práve na Valentína, keď niektorí pociťujú osamelosť silnejšie. Jedna pätina žiadostí o pomoc sa minulý rok týkala práve osamelosti. Problémom je podľa združenia aj finančná kríza, pretože ľudia, ktorí sa ocitajú v takejto kríze, zažívajú vyšší stres a majú existenčné obavy, no súčasne si nemôžu dovoliť platiť za psychologickú pomoc.

„Predstavte si, že by ste sa nevedeli dovolať na záchranku, To sa presne deje aj na našich linkách, kde nestíhame všetkým odpovedať. Preto aj my potrebujeme podporu, aby sme mohli posilniť naše kapacity a ďalej pomáhať čo najviac ľuďom v núdzi,“ vyhlásil riaditeľ združenia s tým, že prosieb o pomoc neustále pribúda. IPčko za minulý rok zdvojnásobilo počet zamestnancov, no napriek tomu nedokážu odpovedať na veľkú časť volaní o pomoc. Často však ide aj o život ohrozujúce situácie.

Linky pomoci

„IPčko pomáha nielen cez linky pomoci a online chat, ale aj cez centrá krízovej intervencie, krízový intervenčný tím, či kluby pre mladých,“ uviedlo združenie a dodalo, že v septembri minulého roku otvorili posledné Káčko, teda miesto pre ľudí v krízových životných situáciách. Tým dokončili sieť centier krízovej intervencie vo všetkých krajských mestách. Občianske združenie IPčko žiada o podporu, aby bolo schopné pokryť náklady na rastúci tým psychológov, na krízové centrá či na terénne výjazdy.

„Chceme tu byť pre čo najviac ľudí, ktorí majú pocit, že to už sami neunesú. Spolu to unesieme o niečo ľahšie,“ uzavrel riaditeľ združenia. Podporiť IPčko je možné prostredníctvom webovej stránky www.ipcko.sk/podporte-nas.