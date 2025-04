Psychologická podpora pre rodičov predčasne narodených detí sa zlepšuje, určité medzery však pretrvávajú

Psychologická podpora pre rodičov predčasne narodených detí sa zlepšuje, no určité medzery pretrvávajú. Uvádza to OZ malíček, ktoré sa venuje pomoci predčasne narodeným deťom. Nový prieskum združenia Psychologická podpora v nemocniciach ukázal zlepšovanie dostupnosti psychologickej podpory pre rodičov predčasne narodených detí.

Odborná rada OZ ale upozornila, že niektoré medzery pretrvávajú a je potrebné systematické zlepšenie tohto aspektu starostlivosti. V súčasnosti dostalo psychologickú podporu 26 percent respondentov, v porovnaní s rokom 2020, kedy išlo o 11 percent, je to nárast o 15 percent.

Predčasný pôrod môže byť šok

„Predčasný pôrod predstavuje pre rodinu obrovský šok. Starostlivosť o predčasne narodené dieťa nie je len medicínskou výzvou, ale aj veľkou psychickou záťažou pre rodičov. Odborná rada OZ malíček upozorňuje na to, že okrem špecializovanej zdravotnej starostlivosti je nevyhnutné poskytnúť rodinám aj psychologickú podporu. Práve tá im pomáha zvládnuť náročné obdobie a adaptáciu na novú situáciu,“ uvádza OZ malíček.

Ako uviedla jeho prezidentka Ľubica Kaiserová, pozitívny posun ich teší, no 26 percent je podľa jej slov stále málo. Z prieskumu vyplynulo, že pre 92 percent matiek hospitalizovaných na oddelení rizikovej gravidity alebo na neonatologickom oddelení je dôležité mať k dispozícii psychológa.

Potreba kontinuity a starostlivosti

Ukázal tiež, že rodičia, ktorí mali k dispozícii psychologickú podporu v nemocnici, ju hodnotili veľmi vysoko. Psychológov v priemere hodnotili na temer deväť bodov z desiatich. Odborná rada OZ malíček v súvislosti s výsledkami prieskumu aj skúsenosťami zdravotníkov vyzdvihla potrebu systematického poskytovania psychologickej starostlivosti rodičom predčasne narodených detí.

„Na všetkých oddeleniach rizikovej gravidity a neonatologických oddeleniach odporúča prítomnosť psychológa, ktorý by bol súčasťou zdravotníckeho tímu. Psychologická podpora by mala byť automaticky ponúkaná každej rodine proaktívne už od prvého dňa hospitalizácie,“ odporúča občianske združenie.

Zdôrazňuje i potrebu kontinuity starostlivosti, so psychologickou podporou je podľa OZ potrebné začať už v období rizikovej gravidity, pokračovať počas hospitalizácie a aj po prepustení z nemocnice. Vhodné by bolo, ak by rodinu sprevádzal počas celej doby ten istý psychológ.

Moderné medicínske postupy

„Dôležitým faktorom je rešpektovanie súkromia a individuálnych potrieb rodičov s možnosťou konzultácií v bezpečnom a diskrétnom prostredí. Odborníci zároveň odporúčajú rozšíriť psychologickú podporu aj na otcov a súrodencov, ktorí sa často stretávajú s vlastnými emočnými výzvami. V prípade potreby presmerovať rodinu aj na laických poradcov alebo špecialistov,“ dopĺňa OZ malíček. Za dôležité považuje aj lepšie propagovanie psychologickej podpory, napríklad v podobe dostupných informačných materiálov.

„Tieto odporúčania budú distribuované gynekologickým a neonatologickým oddeleniam na Slovensku,“ uviedla Kaiserová. „V spolupráci s odborníkmi chceme posilniť podporu rodín už od prvých chvíľ po predčasnom pôrode. Naším cieľom je podporiť duševné zdravie rodiny, aby sa mohli sústrediť na svoje dieťatko, ktoré si často vyžaduje oveľa intenzívnejšiu starostlivosť než novorodenci narodení v termíne,“ dodala.

Každý rok sa na Slovensku pred 37. týždňom tehotenstva narodí približne 4-tisíc detí. Predčasne narodené deti mávajú nízku pôrodnú hmotnosť aj zdravotné komplikácie, ktoré vyžadujú špecializovanú starostlivosť v perinatologických centrách. Ide nielen o moderné medicínske postupy, ale aj systematickú podporu rodín, ktoré bývajú fyzicky a psychicky vyčerpané. V súčasnosti je na Slovensku šesť perinatologických centier.