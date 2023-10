Psychológ v kancelárii či 10 dní dovolenky pre mladých navyše. Tesco predstavuje unikátne benefity pre kolegyne a kolegov

Väčšia starostlivosť o životnú rovnováhu v práci aj mimo nej. Tesco ako jeden z najväčších súkromných zamestnávateľov na Slovensku prináša od októbra ďalšie unikátne benefity, ktoré prispejú k duševnej, fyzickej a finančnej pohode kolegýň a kolegov. Benefity rozšíri napríklad o konzultácie so psychológom, bezplatné pomôcky na intímnu hygienu, 25 dní dovolenky pre všetkých s možnosťou dokúpenia ďalších piatich dní voľna či opatrenia podporujúce rodiny a flexibilitu. Reťazec pomôže kolegyniam a kolegom čo najlepšie zvládnuť aj náročné situácie bez ohľadu na to, čo pre nich život pripraví.

Úplnou novinkou sú benefity podporujúce duševné zdravie. Reťazec tak reaguje na svetové udalosti, ktoré negatívne ovplyvňujú už niekoľko rokov celú spoločnosť. Potvrdzuje to aj aktuálny prieskum EÚ Eurobarometer, kde až 69 % Slovákov priznáva, že ich duševné zdravie ovplyvnili nedávne svetové udalosti ako koronakríza, vojna, inflácia či klimatická zmena. Viac ako štyria z desiatich Slovákov (42 %) potvrdili, že za posledných dvanásť mesiacov mali emocionálny alebo psychosociálny problém. Pritom až 59 % opýtaných nedostalo odbornú pomoc.

„Aj my pozorujeme po koronakríze a v čase vypätých situácií v spoločnosti nárast počtu ľudí, ktorí majú ťažkosti v oblasti duševného zdravia, predovšetkým v okruhu úzkostí a depresií. Pripisujeme to zvýšenej psychickej záťaži a zvýšenému prežívaniu ohrozenia (covid, neďaleká vojna, inflácia, spoločenské zmeny a pod.). Aj kvôli zvýšenému povedomiu o duševnom zdraví sú odborníci vyťažení. Naozaj vítam, že jeden z najväčších súkromných zamestnávateľov do zamestnaneckých benefitov zaradil aj pomoc v oblasti duševného zdravia, ktorú môžu navyše zamestnanci Tesca využiť kedykoľvek v prípade potreby. Aj pri duševnom zdraví je čas dôležitý faktor pre zlepšenie či zhoršenie stavu,“ potvrdzuje psychológ Michal Bača z Bratislavy.

Dôvernú pomoc pri riešení akýchkoľvek otázok týkajúcich sa duševného a fyzického zdravia, právnych i finančných záležitostí poskytuje kolegyniam a kolegom Tesco Dobrá linka pomoci 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

Spoločnosť Tesco od októbra spúšťa pre svoje kolegyne a kolegov jedinečný benefit v podobe osobnej konzultácie s psychológom priamo v kancelárii. Tento benefit je obzvlášť cenný, pretože štát nemá vždy dostatočné kapacity na poskytovanie psychologického poradenstva a mnohí jednotlivci majú problém získať rýchlu a dostupnú pomoc. Tesco sa touto službou zaväzuje k podpore duševného a emocionálneho zdravia svojich kolegov, čím vytvára podmienky na zdravé a podporujúce pracovné prostredie.

„Tesco opäť potvrdzuje, že je skvelým miestom na prácu, kde je životná rovnováha na prvom mieste. Aj preto sme pre naše kolegyne a kolegov pripravili unikátne benefity – tzv. wellbeing balíček aktivít na podporu duševného zdravia aj životnej pohody. Uvedomujeme si, že cesta k nájdeniu životnej rovnováhy je u každého iná. Benefity sme pripravili na mieru kolegýň a kolegov podľa zamestnaneckých prieskumov a chceme im poskytnúť tie najlepšie možné prostriedky, ktoré prispejú k pohode v práci aj mimo nej. Môže to byť voľno v práci na podporu rodiny, dôverný rozhovor s odborníkom na duševné zdravie alebo finančná pomoc či záchranná sieť pre ťažké časy,“ hovorí Miroslava Rychtárechová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku, a dodáva: „Špeciálne sme hrdí na to, že ako prvá krajina s pôsobením Tesca v strednej Európe poskytneme podporu všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí sa stali obeťami domáceho násilia. Náš program pomoci je jedinečný nielen na našom trhu v strednej Európe, ale aj medzi ostatnými zamestnávateľmi.“

Nové benefity pod názvom Životná rovnováha na prvom mieste majú prispieť k dosiahnutiu duševnej, fyzickej a finančnej pohody. Kolegyne a kolegovia v Tescu sa môžu dozvedieť viac o tom, ako sa správne starať o svoju myseľ, telo a život, aj počas špeciálneho Týždňa životnej rovnováhy, od 16. do 20. októbra 2023 plného aktivít na podporu wellbeingu v práci aj doma.

Nové Tesco benefity Životná rovnováha na prvom mieste:

Duševné zdravie: Pre kolegyne a kolegov v kanceláriách bude Tesco každé dva týždne organizovať bezplatné webináre o duševnom zdraví v angličtine. K dispozícii je aj možnosť osobnej psychologickej konzultácie.

Pre kolegyne a kolegov v kanceláriách bude Tesco každé dva týždne organizovať bezplatné webináre o duševnom zdraví v angličtine. K dispozícii je aj možnosť osobnej psychologickej konzultácie. Vitamíny: Pred nástupom premenlivého jesenného počasia je pre kolegyne a kolegov k dispozícii v aplikácii Clubcard zľavový kupón na nákup vitamínov.

Pred nástupom premenlivého jesenného počasia je pre kolegyne a kolegov k dispozícii v aplikácii Clubcard zľavový kupón na nákup vitamínov. Hygienické pomôcky: Od októbra bude reťazec na dámskych toaletách v kanceláriách a prevádzkach bezplatne poskytovať výrobky na intímnu hygienu.

Od októbra bude reťazec na dámskych toaletách v kanceláriách a prevádzkach bezplatne poskytovať výrobky na intímnu hygienu. 25 dní dovolenky: Tesco chce podporiť mladých kolegov v hľadaní ich životnej rovnováhy a poskytnúť im viac času na ich koníčky, cestovanie alebo jednoducho oddych. Preto od roku 2024 reťazec zvyšuje nárok na dovolenku pre tých, ktorí majú menej ako 25 dní zákonnej dovolenky. Každá kolegyňa a kolega v Tescu v strednej Európe bude mať nárok na minimálne 25 dní dovolenky ročne. Tí, ktorí si už vyčerpali celú svoju dovolenku, si môžu kúpiť až päť dní dovolenky navyše, pričom jeden deň dovolenky sa rovná hrubej mzde za jeden pracovný deň.

Tesco chce podporiť mladých kolegov v hľadaní ich životnej rovnováhy a poskytnúť im viac času na ich koníčky, cestovanie alebo jednoducho oddych. Preto od roku 2024 reťazec zvyšuje nárok na dovolenku pre tých, ktorí majú menej ako 25 dní zákonnej dovolenky. Každá kolegyňa a kolega v Tescu v strednej Európe bude mať nárok na minimálne 25 dní dovolenky ročne. Tí, ktorí si už vyčerpali celú svoju dovolenku, si môžu kúpiť až päť dní dovolenky navyše, pričom jeden deň dovolenky sa rovná hrubej mzde za jeden pracovný deň. Pomoc pri domácom násilí: Reťazec poskytne podporu všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí sa stali obeťami domáceho násilia a rozhodli sa vyhľadať pomoc prostredníctvom Tesco programu pomoci zamestnancom. Takíto kolegovia budú môcť požiadať o platené voľno a iné formy podpory, ktoré im môžu pomôcť vyrovnať sa s touto ťažkou situáciou.

Reťazec poskytne podporu všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí sa stali obeťami domáceho násilia a rozhodli sa vyhľadať pomoc prostredníctvom Tesco programu pomoci zamestnancom. Takíto kolegovia budú môcť požiadať o platené voľno a iné formy podpory, ktoré im môžu pomôcť vyrovnať sa s touto ťažkou situáciou. Viac voľna pre rodinu: Tesco rodinné benefity zaručia svojim kolegyniam a kolegom voľno, keď ich rodina najviac potrebuje – či už ide o zdravotné ťažkosti, životné medzníky alebo spoločné chvíle. Extra voľno dostanú kolegyne a kolegovia, napríklad ak sa stanú opatrovníkmi z rozhodnutia súdu, starajú sa o príbuzných alebo blízkych, pri liečbe neplodnosti alebo po interrupcii.

Tesco už tretí rok po sebe potvrdzuje, že ponúka skvelé miesto na prácu. V prestížnej nezávislej ankete Najzamestnávateľ roka 2022 sa Tesco umiestnilo na 2. mieste spomedzi 23 nominovaných spoločností v kategórii Obchod a služby. Opäť sa potvrdilo, že Tescu záleží na kolegyniach aj kolegoch a rovnako to vníma aj široká verejnosť.

Informačný servis