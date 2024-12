Psy môžu byť podchladené, ak sú dlhší čas v mrazoch a bez pohybu. Veterinárka odporúča majiteľom viacero vecí

Psy môžu byť podchladené, najmä ak ich majitelia nechajú dlhší čas vo veľkých mrazoch. Pre agentúru SITA to uviedla Martina Karasová z Kliniky malých zvierat Univerzitnej veterinárnej nemocnice UVLF v Košiciach. Dodala, že sa to stáva najmä v prípade psov, ktoré nechajú majitelia napríklad pred obchodom počas nákupu alebo v autách.

„Je to podobná situácia ako v lete, keď sa pes v aute môže prehriať. V zime zas môže mrznúť, pokiaľ tam bude dlho a budú veľké mrazy,“ vysvetľuje Karasová. Podchladenie hrozí najmä psom, ktoré sú chované v exteriéri. „Keď sú mrazy pod 15°C, je vhodné vziať psa, ktorý žije vonku, dovnútra,“ pokračuje veterinárka a dodáva, že v takýchto podmienkach už zvieraťu hrozia aj omrzliny.

Príznaky podchladenia

Medzi príznakmi podchladenia u psa menovala intenzívne neustávajúce chvenie, bledé až namodralé sliznice v okolí úst, a tiež studené uši, labky a chvost. Ďalšími symptómami sú zrýchlené a sťažené dýchanie, aj ťažkosti s pohybom v dôsledku stuhnutého svalstva.

„Postupne dôjde k tomu, že chvenie prestane a pes upadne do letargie, bude apaticky ležať,“ vraví. Na podchladenie sú náchylnejšie psy žijúce vo vnútri, obzvlášť krátkosrsté plemená a naháči. „U týchto psov treba dávať väčší pozor na to, aby sme im v zime poskytli nejakú ochranu, napríklad v podobe oblečenia,“ upozorňuje veterinárka.

Rovnako sú na chlad citlivejšie malé plemená. Pokiaľ ide o obliekanie psov, Karasová odporúča urobiť si test. „Keď sa pes vonku intenzívne trasie, je vhodné rozmýšľať nad oblečením. Pokiaľ zvláda pohyb vonku bez problémov, je aktívny a neustále v pohybe, a teda je zahriaty a prekrvený, nie je potrebné dávať mu oblečenie,“ vraví.

Vyhýbať sa potokom a chemickému posypu

Oblečenie odporúča najmä pre staršie a choré psy, a tiež pre šteniatka. Veľmi mladé alebo veľmi staré psy totiž nemajú dobrú termoreguláciu a nevedia sa tak dobre zahriať. Oblečenie ich teda môže pomôcť ochrániť pred chladom. Prechádzky vonku nie je podľa Karasovej potrebné v zime príliš skracovať, najmä ak je pes aktívny a v pohybe.

„Mal by byť stále v pohybe, aby mu nebola zima,“ vraví. Zdôraznila ale, že v prípade psov, ktoré rady plávajú, je potrebné dávať pozor na to, aby neskočili napríklad do potoka. Odporúča vyhýbať sa takýmto miestam. „Tam musí majiteľ rozmýšľať za psa, aby to neskončilo tragicky,“ akcentovala.

Rovnako pri zimných prechádzkach so štvornohým miláčikom odporúča vyhýbať sa venčeniu na chodníkoch ošetrených chemickým posypom. „Po prechádzke treba ošetriť srsť, osušiť ju, napríklad uterákom. Aby bol pes po príchode dovnútra čo najskôr suchý,“ radí.

Topánky pre psov

Karasová varuje pred podráždením či vysušením labiek v prípade, ak pes príde počas prechádzky do kontaktu s chemicky ošetrenými chodníkmi či cestami. Ak si pes po takejto prechádzke intenzívne vylizuje laby, hrozia mu aj tráviace ťažkosti.

„Po prechádzke je vhodné opláchnuť labky teplou vodou a poriadne ich vysušiť, aj medziprstové priestory. Je možné použiť aj krém na labky, alebo nejakú vazelínu na ich zvlhčenie a ochranu. Možno použiť aj špeciálny ochranný vosk, ktorý sa ale aplikuje pred prechádzkou,“ priblížila veterinárka.

Spomenula aj topánky pre psov, tie však podľa nej nie je potrebné používať rutinne. Ich použitie odporúča napríklad pri zimnej turistike, či v prípade, ak má pes poranené alebo podráždené labky. „Vtedy môže byť veľmi citlivý napríklad na ľad, ktorý môže byť ostrý. V týchto prípadoch je vhodné uvažovať o špeciálnych psích topánkach, ktoré sú aj protišmykové,“ vraví Karasová.

Výživa

Podotkla ale, že nie každý pes obuv znesie, musí na ňu byť navyknutý. Pes zvyknutý na pohyb, so zdravými labkami by ale podľa jej slov takéto vybavenie potrebovať nemal. Pokiaľ ide o výživu psa v zime, Karasová podotkla, že je rozdiel medzi tým, či je pes chovaný v exteriéri alebo interiéri. Psy chované vonku odporúča pred zimou trochu „vykŕmiť“, a to ešte pred príchodom mrazov.

„Zvýšime im kŕmnu dávku približne o desať až pätnásť percent a pridávame kvalitné tuky,“ radí. Cieľom je, aby sa pes sám obalil tukom a mal v zime lepšiu tepelnú izoláciu, keďže v chladnom počasí pes spotrebuje na zahriatie viac energie. Krmivo v zime by nemalo byť studené, Karasová odporúča, aby malo aspoň izbovú teplotu.

Dôležitosť tekutín

Zdôraznila tiež dôležitosť podávania tekutín. Psom v exteriéroch je potrebné meniť vodu častejšie a dávať im teplú vodu, aby hneď nezamrzla. „Prípadne pridávať tekutiny do krmiva. Pridať doň teplú vodu, alebo vývar, alebo kŕmiť konzervami a mäsom, ktoré majú dostatok šťavy,“ vraví.

Pri psoch žijúcich v interiéri je situácia opačná. V zime majú totiž menej aktivity a dochádza u nich k priberaniu. „Pri týchto psoch je skôr vhodné kŕmnu dávku počas zimy znížiť, aby nedochádzalo k nadmernému ukladaniu tuku,“ uzavrela.