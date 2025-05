Prvý súper Slovákov na MS bez Karlssona aj Erikssona Eka. Švédi zatiaľ majú 16 hráčov z NHL - FOTO

Početnosť posíl zo zámorskej NHL pre švédsku reprezentáciu na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v hokeji sa nerozšíri o dve známe mená z profiligy.

Skúsený obranca a niekdajší trojnásobný držiteľ Norrisovej trofeje Erik Karlsson z Pittsburghu Penguins povedal volaniu švédskeho národného tímu nie a v rovnakom duchu sa vyjadril aj útočník Minnesoty Wild Joel Eriksson Ek.

Švédske médiá o tom informovali štyri dni pred vstupom svojho tímu do bojov na MS 2025 v Štokholme proti Slovensku.

„Bohužiaľ, tento rok budú majstrovstvá sveta bezo mňa. Moje telo potrebuje viac času na regeneráciu po náročnej sezóne,“ uviedol Karlsson podľa webu Aftonbladet.se.

Účastník troch majstrovstiev sveta, 34-ročný Karlsson, bol vlani kapitán švédskej reprezentácie na svetovom šampionáte v Prahe a Ostrava, kde si severania vybojovali bronzové medaily.

Karlsson pred rokom na MS strelil 6 gólov, čo bolo najviac spomedzi všetkých obrancov na šampionáte.

Švédom zatiaľ prisľúbili účasť na MS štyria obrancovia z NHL. Sú nimi Rasmus Andersson, Simon Edvinsson, Adam Larsson a Marcus Pettersson.

Z dôvodu blížiacej sa operácie brušného svalstva sa zostavovateľom švédskeho tímu ospravedlnil Joel Erilsson Ek. Dvadsaťosemročný center zažil v Minnesote sezónu plnú zranení, do zostavy sa vrátil až v závere základnej časti.

„Zranenia sú záťaž na psychiku a po návrate na ľad to nechcete zažiť ešte raz. Je to súčasť športu, ale rozhodne nie zábavná. Je v mojom záujme, aby som sa udržiaval čo najviac fit a mohol odohrať najbližšiu sezónu,“ vysvetlil 28-ročný stredný útočník „Troch koruniek“.

Aktuálne majú Švédi na súpiske pre MS 2025 troch brankárov, štyroch obrancov a deväť útočníkov z NHL.

Neistá je účasť útočníka Williama Eklunda, ktorý v prípravnom zápase proti Čechom okúsil nepríjemné zranenie a s porezaným zápästím skončil v nemocnici.

V najbližších dňoch sa ukáže, či útočník San Jose bude môcť nastúpiť v piatok 9. mája proti Slovákom.

Hráči z NHL na švédskej súpiske pre MS 2025:

Brankári: Samuel Ersson (Philadelphia Flyers), Arvid Söderblom (Chicago Blackhawks), Jacob Markström (New Jersey Devils)

Obrancovia: Rasmus Andersson (Calgary Flames), Adam Larsson (Seattle Kraken), Marcus Pettersson (Vancouver Canucks), Simon Edvinsson (Detroit Red Wings)

Útočníci: Lucas Raymond (Detroit), Alexander Wennberg a William Eklund (obaja San Jose Sharks), Isac Lundeström, Leo Carlsson (obaja Anaheim Ducks), Mika New Zibanejad (New York Rangers), Filip Forsberg (Nashville Predators), Elias Lindholm (Boston Bruins), Mikael Bäcklund (Calgary)