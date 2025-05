Záber, z ktorého mrazí. Švédsky hokejista zrejme prišiel o MS, súper mu korčuľou prezeral zápästie - VIDEO

Nepríjemný moment priniesol prípravný zápas pred majstrovstvami sveta v hokeji medzi Českom a Švédskom (2:4).

Došlo tam k bolestivému, priam až hororovému zraneniu 22-ročného útočníka Williama Eklunda. Ten hráva v NHL za San Jose Sharks.

Bojuje o prvý seniorsky svetový šampionát v kariére a na Českých hokejových hrách sa chcel ukázať v čo najlepšom svetle.

Počas duelu sa dostal do súboja s 27-ročným Filipom Hronekom. Českému hokejistovi však po odohratí puku vysoko vyletela noha a korčuľou tak zasiahol a rozrezal Eklundovo zápästie.

Ten okamžite zhodil hokejku a vo viditeľne obrovských bolestiach sa ponáhľal na striedačku po včasnú pomoc od lekárov. Následne sa pobral do šatne, napokon skončil až v nemocnici.

Po niekoľkých hodinách na sociálnej sieti zdieľal fotografiu svojej ľavej ruky, ktorá bola obviazaná. „Všetko je v poriadku, ďakujem za podporu.“

Scary stuff as Sharks forward William Eklund caught a skate to the wrist/hand area in a friendly game against Czechia.

His status for the 2025 IIHF World Championship is questionable.

pic.twitter.com/oLVJ8BqHgR

— PuckEmpire (@puckempire) May 3, 2025