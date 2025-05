Mladí Slováci na ľade nechali všetko, ale medailu nemajú. Fanúšikovia sú na nich hrdí - FOTO

„Hráči nechali na ľade všetko a ľudia, ktorí pozerali súboj o bronz, musia byť na nich hrdí.“

Týmito slovami reagoval tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov Martin Dendis na tesnú prehru s Američanmi 3:4 po predĺžení na majstrovstvách sveta v americkom Friscu.

Zápas o bronz mal všetko. Kvalitu, emócie, diskutabilné vylúčenia aj pôsobivé obraty. Favorizovaní Američania viedli po prvej tretine 1:0, ale Michal Svrček v závere druhej tretiny v rozpätí necelých dvoch minút otočil na 2:1.

Američania neskôr otočili na 3:2, ale Ján Chovan v čase 53:13 min po skvelej akcii Matúša Lisého vyrovnal na 3:3.

Šikovný gól v predĺžení

V predĺžení troch proti trom boli Američania lepším tímom a napokon sa dočkali víťazného gólu. Rozhodnutie padlo v 66. min z hokejky Bena Kevana, ktorý šikovne pomedzi nohy obrancu Lisého prekvapil Michala Prádela v bránke Slovenska. Američania prestrieľali Slovákov v pokusoch na bránku 33:26, ale v druhej tretine to bolo 13:6 v prospech slovenského tímu.

„Američania boli silný súper, ale myslím si, že sme s nimi hrali vyrovnane celých 60 minút a potom aj v predĺžení. Do zápasu sme išli s tým, že chceme vyhrať medailu. Nepodarilo sa to a teraz to mrzí, ale s odstupom času si všetci uvedomíme, čo sme dosiahli. Teraz to bolí,“ zhodnotil Michal Svrček na webe SZĽH Hockeyslovakia.sk.

Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa tretí rok po sebe prebojovali do semifinálovej hry o medaily a tretí rok po sebe cenný kov nezískali.

Hrdý na každého hráča

Druhýkrát tento pocit zažil Martin Dendis ako hlavný tréner. Mimochodom, navlas rovnakým výsledkom, teda 3:4 po predĺžení, prehrali Slováci pred dvoma rokmi v súboji o bronz s Kanaďanmi. Vtedy ešte pod vedením Tibora Tartaľa.

„Som hrdý na každého hráča. Ukázali sme, že sme hokejová rodina. Teraz nás tento moment neskutočne bolí, lebo sme boli blízko. Ja som to chalanom veľmi prial, boli neskutočný kolektív, sú ako jedna rodina. Bronz by si zaslúžili,“ komentoval Dendis.

Hokej budúcnosti

„Toto je hokej, akým sa Slovensko chce prezentovať aj do budúcnosti. Aktívny, založený na korčuľovaní a veľkej obetavosti, aby hráči mohli čo najlepšie rozvíjať svoj talent. Lebo Slovensko má talentovaných hokejistov,“ povedal odborný spolukomentátor Peter Kosa v priamom prenose na JOJ Šport.