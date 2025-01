Prvý Nosferatu sa nakrúcal na Slovensku, nový v Čechách. Jeho sfilmovanie je celoživotným snom jedinečného režiséra Roberta Eggersa

Legenda o Draculovi ožíva v rukách jedného z najdémonickejších režisérov súčasnosti. Robert Eggers, tvorca Čarodejnice a Severana, nakrútil nesmrteľný príbeh o sile posadnutia a hraniciach absolútneho zla – Nosferatu. Do kín príde už 2. januára 2025

Príbeh Nosferatu, legendárneho hororu z ranej éry kinematografie, vychádza z románu Brama Stokera Dracula, pričom oproti predlohe sa zmenilo len niekoľko detailov. Po viac ako sto rokoch od jeho vzniku sa o novú adaptáciu postaral svojrázny režisér Robert Eggers.

Ellen Hutterová (Lily-Rose Depp) by bola šťastnou novomanželkou, keby ju neprenasledovali desivé nočné mory. Navyše jej manžel Thomas (Nicholas Hoult) musí služobne cestovať do divokej východnej Európy, aby sprostredkoval obchod pre tajomného grófa Orloka (Bill Skarsgård). Nikomu nenapadlo, že medzi cestou a snami je priama súvislosť, že Hutterovci sa stali pešiakmi v šľachticovej hre, ktorej cieľom je rozšíriť vládu absolútneho zla po celom kontinente. Napriek neuveriteľným útrapám, ktorými Thomas prechádza kvôli stretnutiu s Orlokom, sa mu nakoniec podarí vrátiť domov. Jeho návrat však nie je víťazstvom. Ellen pomaly podlieha šialenstvu a všade okolo sa šíria temnota a smrť. Na strane dvojice stojí iba excentrický profesor Eberhart von Franz (Willem Dafoe), ktorý vie, akému mocnému nepriateľovi čelia. Bude to stačiť na zastavenie Nosferatu?

Filmy Roberta Eggersa spája tiesnivá atmosféra, ktorá sa z plátna prenáša na divákov. Aj preto bol Nosferatu pre neho ideálnym príbehom. Kým Nosferatu spred 100 rokov sa nakrúcal aj na Slovensku, nový dobový horor sa z veľkej časti nakrúcal v barrandovských ateliéroch a scestovaní diváci spoznajú aj niektoré české hrady a zámky. „S každým novým filmom sa snažím posúvať za hranice svojich možností,“ hovorí Eggers a sľubuje zážitok, pri ktorom bude divákom tuhnúť krv v žilách. Ak im ešte nejaká zostane.

Pozrite si trailer tu:

„Moja adaptácia Nosferatu je v mnohých ohľadoch môj najosobnejší film,” povedal režisér Robert Eggers. „Je to príbeh, ktorý som síce nenapísal ja, ale s ktorým som žil, v ktorom som žil a o ktorom som sníval od detstva.”

A skúsil to už dávnejšie, na strednej škole totiž so spolužiačkou Ashley Kelly-Tataovou (dnes úspešnou divadelnou režisérkou) predviedli divadelnú adaptáciu. Tá zaujala Edouarda Langloisa, umeleckého riaditeľa divadla Edwin Booth Theatre v Doveri v štáte New Hampshire, ktorý pozval Eggersa a Kelly-Tatu, aby svoju inscenáciu preniesli do jeho priestorov. Táto príležitosť sa pre Eggersa ukázala ako šťastná: „Vďaka tomu som si uvedomil, že chcem režírovať.“

Keďže film je vždy výsledkom tvorivej práce celého tímu, Eggers mal šťastie a obklopil sa skvelými profesionálmi. V prípade hororu Nosferatu hral veľmi dôležitú úlohu umelecký maskér David White, ktorý vyrastal s láskou ku klasickým upírom. „Keď som sa prvýkrát začal zaujímať o maskérske efekty, pamätám si, ako som v knižnici listoval v príručkách, ktoré ma veľmi zaujali.“ White sa spolu s Eggersom veľmi zaujímal o dizajn grófa Orloka a dôkladne skúmal rozklad mäsa a kostí s využitím lekárskych a historických výskumných dokumentov a kníh. Poznamenal, že „Robert sa podelil o prvé nákresy a ilustrácie, ktoré vytvoril. Dokonca mi ukázal svoju vlastnú ranú maľbu grófa, čo bolo veľmi užitočné a dodalo mi to atmosféru a tón.”

„Nevyzerá ako filmové monštrum, ale ako skutočné monštrum. Vyzerá ako skutočný démon. Je taký detailný a neuveriteľný,“ povedala o výsledku práce dcéra Johnyho Deppa a predstaviteľka jednej z hlavných úloh Lily-Rose Depp. Výsledok úsilia celého tvorivého tímu si môžu diváci pozrieť na veľkom plátne v kinách.

Horor Nosferatu prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 2. januára 2025.

