Prvé zábery z utajovaného projektu ONEMANSHOW: The Movie sľubujú jedinečnú šou s presahom do reality

Provokatér Kamil Bartošek, známy ako Kazma, predstavil na MFF Karlove Vary úplne prvé zábery zo svojho celovečerného projektu ONEMANSHOW: The Movie. Urobil to štýlom, ktorý ľudí prekvapil aj pobúril.

Distribučná spoločnosť BONTONFILM pozvala médiá na tlačovú konferenciu k vojnovému filmu Tajný zákop, v ktorom si v úlohách nacistických dôstojníkov zahrali Jiří Langmajer, Jiří Bartoška, Kryštof Hádek, Hynek Čermák a Ondřej Sokol. Namiesto hercov sa však na tlačovke objavil Kazma a predstavil zábery zo svojho projektu ONEMANSHOW: The Movie.

Pôvodne avizovaný vojnový film Tajný zákop je len jeho súčasťou.

Foto: Bontonfilm

Známe herecké hviezdy naozaj nakrúcali svoje scény a zábery do filmu. O tom, že ide o súčasť Kazmovho projektu a nie o samostatnú snímku, však nemali ani tušenia.

Film ONEMANSHOW: The Movie pripravoval Kazma a jeho štáb štyri roky v prísnom utajení. Podľa samotného Kazmu je to jeho doteraz najväčší projekt a nepôjde pritom o klasický hraný film, ale o skutočné provokácie. Oficiálny trailer naznačuje, že tentokrát sa na filmovom plátne bude diať niečo, čo bude mať presah aj do reality. Podľa slov v traileri je totiž jasné, že filmom v kine sa príbeh neskončí, ale, naopak, niečo veľké tým len vypukne.

„Toto je jediný film, ktorý sa nekončí v kine. Pretože až budete odchádzať, tak sa to všetko iba začne. A zachváti to celú republiku!“ hovorí hlas v traileri k filmu ONEMANSHOW: The Movie.

Trailer vo veľkom štýle, na aký sme u Kazmu zvyknutí, sľubuje jedinečnú šou, akú táto krajina v kinách ešte nezažila. Podľa vlastných slov chcú tvorcovia s filmom ONEMANSHOW: The Movie doslova „zbúrať české a slovenské kiná“.

Vo veľkom štýle Kazma poňal aj filmový plagát, ktorý má doslova miliónovú hodnotu. Vizuálnu stránku zveril jednému z popredných českých dizajnérov, Lukášovi Veverkovi, ktorý má na konte Českého leva za najlepší plagát.

Foto: Bontonfilm

„Fotenie prebiehalo v neštandardných podmienkach, všetci sme museli odovzdať mobilné telefóny, nikto nesmel dnu ani von. Celý ateliér strážila ochranka pretože sme fotili so skutočnými peniazmi. Viac vám o tom, žiaľ, nemôžem povedať, všetci sme podpísali zmluvu o mlčanlivosti,“ uviedol autor plagátu Lukáš Veverka.

„Je to veľkolepé, je to šialené a je to film, ktorý zmení pravidlá hry v kinematografii. Nič podobné v našom teritóriu nikto predtým neurobil. Mnohým ľuďom to vyrazí dych, to je jediné, čo môžem o filme povedať. Všetko sa diváci dozvedia 17. augusta vo všetkých českých a slovenských kinách,“ hovorí o filme ONEMANSHOW: The Movie v oficiálnom vyhlásení Martin Palán, generálny riaditeľ spoločnosti BONTONFILM.

Foto: Bontonfilm

Koho okrem známych hercov Kazma oklamal, o aký veľký bude škandál pôjde a čo všetko tento unikátny projekt rozpúta, sa diváci dozvedia 17. augusta, keď film príde do všetkých českých a slovenských kín.

