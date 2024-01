Prvé kolo prezidentských volieb by vyhral Pellegrini. Prieskum ukázal aj výsledok druhého proti Korčokovi

Prvé kolo prezidentských volieb by s 38,1 percenta vyhral predseda strany Národnej rady SR a líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Do druhého kola prezidentských volieb by spolu so šéfom parlamentu postúpil Ivan Korčok.

Tretie miesto patrí Harabinovi

Za Pellegrinim zaostal o 2,5 percenta, získal by 35,6 percenta hlasov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo s Michalom Kovačičom. Prieskum bol realizovaný od 16. do 23 januára na vzorke 1015 respondentov.

Podľa jeho výsledkov by tretie miesto v prvom kole prezidentských volieb obsadil exminister spravodlivosti a bývalý sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, ktorého by podporilo 10,9 percenta voličov. So šesťpercentným odstupom nasledoval Ján Kubiš, ktorý by získal 4,9 percenta hlasov.

Víťazstvo Pellegriniho

Podpredseda parlamentu a líder Slovenskej národnej strany Andrej Danko by podľa prieskumu získal 3,3 percenta hlasov. Viac ako dve percentá voličov by hlasovali aj za europoslanca Miroslava Radačovského (2,4 percenta) a rovnako aj za predsedu strany Maďarská aliancia Krisztiána Forróa (2,3 percenta).

Ak by sa v druhom kole prezidentských volieb stretli Pellegrini s Korčokom, líder Hlasu by Korčoka porazil so ziskom 54,2 percenta hlasov, kým Korčoka by volilo 45,8 percenta respondentov. V prípade, že by s Pellegrinim postúpil ktorýkoľvek iný kandidát, predseda parlamentu by zvíťazil nad každým z nich.