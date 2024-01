Je KDH príveskom Progresívneho Slovenska? Hnutie reaguje na kritiky aj otázku, či budú podporovať Korčoka

V súvislosti s protivládnymi protestmi stále viac silnie kritika, že sa výrazne odkláňajú od pôvodnej témy, ktorým mali byť zmeny v trestnej politike. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa ako konzervatívna strana napriek tomu rozhodla ďalej pokračovať v podporovaní týchto zhromaždení.

Skryté témy progresívcov

Organizátorom protivládnych demonštrácií sa vyčíta, že podujatie naberá rozmer skrytej predvolebnej kampane pre prezidentského kandidáta Ivana Korčoka (čo potvrdil aj samotný poslanec Progresívneho Slovenska Michal Truban) ako aj aktivizmu za podporu práv LGBTI+ komunity.

„KDH od samého začiatku organizovania protestov tvrdo stálo za tým, že protesty sa jasne majú venovať téme rušenia ÚŠP a ohrozeniu bezpečnosti na Slovensku. Na tomto princípe trváme a máme od našich opozičných partnerov prísľub, že sa to nebude meniť,“ uviedlo v tejto súvislosti Tlačové oddelenie KDH pre agentúru SITA.

„Na druhej strane treba priznať, že viacerí politici vládnej koalície, ako napríklad pán Danko, svojím správaním ľudí na protesty sami pozývajú,“ doplnili ďalej.

Predseda KDH Milan Majerský odkázal svojím partnerom z opozície, že ak budú na protivládnych zhromaždeniach pretláčať aj iné témy, ako je spravodlivosť a právny štát, konzervatívci z protestov vycúvajú. Foto: archívne, SITA/Jana Birošová.

„Konzervatívni a liberálni politici majú v mnohých témach rozdielne názory, no vo veci potierania korupcie a postihovania majetkových trestných činov vnímame celospoločenskú zhodu. Všetkým by malo záležať na tom, aby boli kriminálnici spravodlivo potrestaní a poškodeným bola škoda nahradená,“ vysvetľovalo KDH.

Prívesok progresívcov?

Na adresu konzervatívnej strany v ostatný čas odznieva kritika, že sa stali akýmsi príveskom Progresívneho Slovenska.

Je to údajne z dôvodu, že nemajú vlastné témy a len sa vezú na tých, ktoré ponúkajú progresívci. Neobáva sa teda KDH, že takýmto spôsobom odplaší konzervatívnych voličov vzhľadom na to, že programovo a ideologicky ide o dve úplne odlišné politické strany?

„Hnutie pokračuje v konštruktívnej opozičnej práci, naši experti a poslanci pracujú na pozmeňovacích návrhoch pre novelu Trestného zákona, rovnako iniciujú poslanecký prieskum v reedukačných centrách, poslanci v zdravotníckom výbore pozorne sledujú kroky rezortu zdravotníctva a prinášajú návrhy na zlepšenie či už počtu navyšovania medikov na slovenských školách, alebo upozornili na podvodníkov v slovenskom zdravotníctve,“ reagovalo hnutie na našu otázku.

Organizátorom protivládnych demonštrácií sa vyčíta, že sa odkláňajú od pôvodnej témy a protesty sa stávajú priestorom aktivizmu za podporu práv LGBTI+ komunity či výzvy na odstúpenie ministerky kultúry SR Martiny Šimkovičovej Facebook/Progresívne Slovensko (reprofoto)

„KDH pred voľbami vylúčilo koalíciu so Smerom a to platilo aj po voľbách. Poslanci KDH jednoznačne podporovali vznik 4 – koalície PS, Hlas, KDH, SaS. Bol to však Peter Pellegrini, ktorý si vybral svoje miesto pod Robertom Ficom a vedľa Andreja Danka a jeho skupiny poslancov. Preto za súčasný chaos na Slovensku a hádky vo vládnej koalícii nesie plnú zodpovednosť Peter Pellegrini,“ vysvetľovala tiež strana.

Podporia Korčoka?

V marci čakajú Slovensko prezidentské voľby. KDH uvažovalo o europoslankyni Miriam Lexmann, ale aj o bývalom ministrovi spravodlivosti Viliamovi Karasovi ako o možnom kandidátovi za prezidenta. Napokon sa však konzervatívci rozhodli, že hnutie nebude mať v prezidentských voľbách vlastného kandidáta.

Tým, že sa KDH aktívne zúčastňuje protestov, ktoré organizuje Progresívne Slovensko, objavili sa špekulácie, že by aj hnutie kresťanských demokratov mohlo nakoniec podporiť Ivana Korčoka v kandidatúre na prezidenta.

Na protestných zhromaždeniach proti návrhu Trestného zákona sa zúčastňuje aj kandidát na prezidenta SR Ivan Korčok (uprostred). Organizátorom sa vyčíta, že demonštrácie sú skrytou predvolebnou kampaňou pre Korčoka, čo nedávno potvrdil aj poslanec PS Michal Truban. Foto: SITA/Milan Illík

„Tak, ako sme už v minulosti avizovali, KDH nepostaví vlastného prezidentského kandidáta. To, koho podporíme oznámime, keď budú známi všetci kandidáti a po Celoslovenskej rade KDH, ktorá sa uskutoční 17. februára 2024,“ reagovalo hnutie stroho na našu otázku.

Štefanec a rezolúcia voči Slovensku

Europoslanci minulý týždeň schválili v Štrasburgu rezolúciu voči Slovensku, ktoré kritizuje návrh novely Trestného zákona predložený vládou premiéra Roberta Fica. Z dvoch europoslancov KDH Miriam Lexmann nehlasovala, Ivan Štefanec ale inicioval a zároveň aj hlasoval za rezolúciu, čo môže spôsobiť aj odňatie eurofondov pre Slovensko.

V tejto súvislosti nás zaujímalo, ako KDH vyhodnotilo hlasovanie svojich europoslancov a ako bude postupovať voči Štefancovi. „Europoslanci majú vždy pred zložitými hlasovaniami osloviť vedenie KDH a poradiť sa. Pán Štefanec mal aktívnejšie komunikovať s vedením KDH, ktoré bolo proti tomu, aby sa podobné rezolúcie v Európskom parlamente prijímali,“odpísalo nám tlačové oddelenie KDH.

Poslanec Európskeho parlamentu (EP) Ivan Štefanec (KDH) hlasoval za kritickú rezolúciu voči Slovensku. Foto: SITA/ Jakub Julény

„Až na pár výnimiek, ako napríklad po vražde novinára Jána Kuciaka. Európske a medzinárodné zmluvy, ako aj pravidlá právneho štátu si v KDH vždy ctíme, no máme problém s tým, keď nás chce o právnom štáte poúčať Európska únia, ktorá sa sama niekedy neriadi svojimi zmluvami, napríklad v otázkach vzdelávania, rodinného práva či tiež pri téme potratov. Mali by sme byť sebavedomí a svoje problémy si vyriešiť doma. Kým tento boj môžeme bojovať v Národnej rade SR, tak ho tam KDH aj bude bojovať,“ vyhlásilo hnutie.