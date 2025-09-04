Brit, ktorý pri oslavách FC Liverpool zabil 29 osôb, sa vyhlásil za nevinného

Bývalý britský vojak Paul Doyle, ktorý je obvinený z toho, že v máji autom vrazil do davu oslavujúcich fanúšikov anglického futbalového klubu FC Liverpool po zisku titulu Premier League, sa vo štvrtok vyhlásil za nevinného.
Brit čelí ďalším 24 obvineniam po incidente na oslave titulu FC Liverpool
Pred súd v meste Liverpool sa postavil prostredníctvom videoprenosu priamo z väzenskej cely. Pri spomenutom incidente 26. mája utrpelo zranenia 134 ľudí, obetí bolo až 29 obetí vo veku od šiestich mesiacov do 77 rokov.
Koncom mája sa tisíce fanúšikov zhromaždili v uliciach mesta, aby oslávili rekordný 20. titul klubu FC Liverpoolu v najvyššej anglickej súťaži.
Po náraze auta do davu pri oslavách FC Liverpool naďalej zostávajú v nemocnici štyria ľudia
Päťdesiattriročný otec troch detí Doyle je obvinený z nebezpečnej jazdy, pokusu alebo úmyselného spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví a výtržníctva.
Predbežný termín súdneho procesu je stanovený na 24. novembra a očakáva sa, že bude trvať tri až štyri týždne.