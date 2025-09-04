Brit, ktorý pri oslavách FC Liverpool zabil 29 osôb, sa vyhlásil za nevinného

Bývalý vojak čelí 31 obvineniam, súdny proces je naplánovaný na november.
Ulica v anglickom meste Liverpool po incidente z mája 2025, pri ktorom 53-ročný Paul Doyle vrazil autom do oslavujúcich fanúšikov futbalového FC Liverpool a usmrtil pri tom až 29 osôb vo veku od šiestich mesiacov do 77 rokov. Foto: SITA/AP
Bývalý britský vojak Paul Doyle, ktorý je obvinený z toho, že v máji autom vrazil do davu oslavujúcich fanúšikov anglického futbalového klubu FC Liverpool po zisku titulu Premier League, sa vo štvrtok vyhlásil za nevinného.

Pred súd v meste Liverpool sa postavil prostredníctvom videoprenosu priamo z väzenskej cely. Pri spomenutom incidente 26. mája utrpelo zranenia 134 ľudí, obetí bolo až 29 obetí vo veku od šiestich mesiacov do 77 rokov.

Koncom mája sa tisíce fanúšikov zhromaždili v uliciach mesta, aby oslávili rekordný 20. titul klubu FC Liverpoolu v najvyššej anglickej súťaži.

Päťdesiattriročný otec troch detí Doyle je obvinený z nebezpečnej jazdy, pokusu alebo úmyselného spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví a výtržníctva.

Predbežný termín súdneho procesu je stanovený na 24. novembra a očakáva sa, že bude trvať tri až štyri týždne.

