Manchester City a Premier League ukončili spor o pravidlá týkajúce sa sponzorských zmlúv

Klub Manchester City a vedenie najvyššej anglickej futbalovej súťaže Premier League dosiahli dohodu v spore týkajúcom sa pravidiel upravujúcich komerčné zmluvy medzi klubmi a subjektmi prepojenými s ich vlastníctvom. Predstavitelia ManCity akceptovali, že súčasné pravidlá o tzv. „associated party transactions“ (APT) sú „platné a záväzné“.
Klub z Etihad Stadium začal 20. januára arbitrážne konanie proti týmto pravidlám, ktoré majú zabezpečiť, aby dohody medzi klubmi a prepojenými subjektmi boli uzatvárané za trhové ceny. Problém manchesterského klubu sa týkal najmä spôsobu, akým Premier League posudzovala pôžičky od akcionárov.
APT pravidlá boli pôvodne zavedené v decembri 2021 po prevzatí Newcastlu United saudskoarabskými vlastníckymi skupinami. ManCity tieto pravidlá napadol a minulý rok tribunál rozhodol, že sú nezákonné z viacerých dôvodov, vrátane skutočnosti, že vylučovali akcionárske pôžičky z oceňovania trhovej hodnoty.
To viedlo Premier League ku konzultáciám s klubmi o zmenách pravidiel, pričom 16 klubov nakoniec na stretnutí v novembri minulého roka hlasovalo za zmenené pravidlá.
Bez APT pravidiel by mohli subjekty prepojené s majiteľmi klubov nadhodnocovať sponzorské a iné komerčné zmluvy, čím by kluby získali výhodu v rámci pravidiel o ziskovosti a udržateľnosti, čo by im umožnilo väčšie výdavky na prestupy a platy hráčov.
Upravené pravidlá zahŕňajú hodnotenie pôžičiek od akcionárov podľa trhovej ceny, avšak platia len pre súčasné a budúce pôžičky, nie spätne.