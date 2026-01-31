Prvá návšteva slovenského predstaviteľa v Andorre. Marek Eštok hovoril o daniach, EÚ aj Ukrajine – FOTO

Štátny tajomníkMinisterstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SRMarek Eštok absolvoval v stredu 28. januára 2026 pracovnú návštevu v Andorrskom kniežatstve, počas ktorej rokoval s viacerými kľúčovými politickými predstaviteľmi krajiny. Išlo o historicky prvú návštevu politického predstaviteľa Slovenskej republiky v Andorre a zároveň o symbolické stretnutie v roku, keď si obe krajiny pripomínajú 30. výročie nadviazania diplomatických vzťahov.
Posilnenie vzťahov
Cieľom návštevy bolo prehĺbenie politického dialógu a identifikovanie nových oblastí spolupráce. Podľa Mareka Eštoka je jubileum vhodným momentom na posilnenie vzťahov a ich posun do konkrétnejších rovín. „Toto výročie je vhodnou príležitosťou na posilnenie politického dialógu a na hľadanie nových oblastí spolupráce, v ktorých môžeme postupne rozvíjať naše vzťahy,“ uviedol štátny tajomník s tým, že perspektívu vidí najmä v oblasti inovácií a výskumu, digitalizácie, zelenej ekonomiky a obnoviteľných zdrojov energie.
Blanár telefonoval s predsedníčkou vlády pre európsku integráciu, Moldavsko sa výrazne posunulo k členstvu EÚ
Jednou z hlavných tém rokovaní s predsedom vlády Andorrského kniežatstva Xavierom Espotom Zamorom bola príprava zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Slovensko má záujem uzavrieť dohodu, ktorá by bola v súlade s medzinárodnými štandardmi a vytvorila stabilný rámec pre ekonomickú spoluprácu.
„Máme záujem uzavrieť zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá bude v súlade s našou zmluvnou základňou aj medzinárodnými štandardmi,“ priblížil Marek Eštok a dodal, že ďalší postup si vyžiada intenzívnu komunikáciu na expertnej úrovni, aby bol výsledný text kvalitný a vyvážený pre obe strany.
Európske témy
Diskusia sa dotkla aj širších európskych tém, najmä vzťahov Andorry s Európskou úniou v kontexte pripravovanej asociačnej dohody. Slovensko podľa Eštoka vníma Andorru ako dôveryhodného partnera Únie a podporuje jej užšie prepojenie s európskymi štruktúrami. Budúca asociačná dohoda má podľa neho potenciál posilniť spoluprácu nielen v hospodárskej oblasti, ale aj v zahraničnej politike a pri riešení globálnych otázok.
Slovensko oslavuje 33 rokov v OSN, Blanár zdôrazňuje význam menších krajín
Súčasťou programu bolo aj rokovanie s členmi výboru pre zahraničnú politiku andorrského parlamentu. Témou bola medziparlamentná spolupráca v kontexte aktuálnych bezpečnostných výziev v Európe a vo svete. Podľa štátneho tajomníka ide o dôležitý signál záujmu o intenzívnejšie kontakty do budúcnosti. „Toto stretnutie je silným signálom záujmu o aktívnejšie kontakty do budúcnosti a verím, že vytvára dobrý základ pre postupné rozvíjanie spolupráce medzi našimi krajinami,“ zhodnotil.
Generálny konzulát v Istanbule povedie Sako, chce prehlbovať obchodnú spoluprácu medzi Tureckom a Slovenskom – FOTO
Na rokovaní s ministerkou zahraničných vecí Andorry Immou Tor Fausovou dominovali zahraničnopolitické témy vrátane transatlantických vzťahov a vojny na Ukrajine. Marek Eštok zopakoval podporu Slovenska integračným ambíciám Ukrajiny a zdôraznil pripravenosť SR pomáhať reformnému úsiliu krajiny. „Naším strategickým cieľom je mierová, suverénna, demokratická a prosperujúca Ukrajina, ktorá sa po naplnení príslušných kritérií stane súčasťou európskej rodiny,“ uviedol.
Ministerku zároveň informoval o kandidatúre Slovenskej republiky na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 až 2029 a požiadal Andorru o podporu. Slovensko chce podľa Eštoka nadviazať na skúsenosti z pôsobenia v Bezpečnostnej rade v rokoch 2006 až 2007 a aktívne prispievať k posilňovaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti konštruktívnym a partnerským prístupom.