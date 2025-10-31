Protiputinovskí partizáni pomohli v Rusku zničiť raketový systém a radarovú stanicu

Najnovšiu verziu ruského raketového systému zem-vzduch Buk-M3 a radarovú stanicu Nebo-U v ruskej Rostovskej oblasti zničili ukrajinské špeciálne operačné sily. Ako informuje web Ukrajinská pravda, vyhlásili to v piatok ukrajinské špeciálne sily, podľa ktorých im pomáhala aj protiputinovská ruská povstalecká skupina Čornaja Iskra.
Systém Buk-M3 aj radarová stanica Nebo-U majú hodnotu stoviek miliónov dolárov. Buk-M3 je schopný zasiahnuť ciele do vzdialenosti až 80 kilometrov a Nebo-U dokáže detegovať stíhačky na vzdialenosť až 400 kilometrov.
„Oba systémy predstavovali veľkú hrozbu pre operácie ukrajinských bojových lietadiel vo frontovej zóne a bránili ukrajinským misiám hĺbkového úderu,“ uviedli ukrajinské špeciálne sily.