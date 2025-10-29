Kyjev zasiahol dve rafinérie a jeden plynárenský závod v Rusku

Oznámil to ukrajinský generálny štáb.
Jednotky hĺbkových úderov zo špeciálnych operačných síl Ukrajiny v noci na stredu podnikli útoky na tri ciele ruskej ropnej a plynárenskej infraštruktúry. Oznámil to ukrajinský generálny štáb, informuje web Ukrajinská pravda.

Cieľmi boli Marijská ropná rafinéria v Povolží, ropná rafinéria v Ulianovskej oblasti a závod na spracovanie plynu v meste Buďonnovsk v Stavropoľskom kraji. Na miestach útokov nastali výbuchy a požiare, uviedol ukrajinský generálny štáb.

Marijská ropná rafinéria má spracovateľskú kapacitu 1,6 milióna ton ropy ročne a ropná rafinéria v Ulianovskej oblasti 600-tisíc ton. Buďonnovský závod na spracovanie plynu má projektovanú kapacitu 2,2 miliardy kubických metrov plynu ročne.

