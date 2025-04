Protimonopolný úrad schválil koncentráciu v oblasti predaja elektroniky, PLANEO získa ďalšie predajne

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) schválil koncentráciu, ktorou podnikateľ FAST PLUS, a.s. získal výlučnú kontrolu nad deviatimi kamennými predajňami spoločnosti NAY a.s. v Bratislave, Košiciach, Piešťanoch, Spišskej Novej Vsi, Trenčíne, Prešove a Zvolene.

Táto koncentrácia bola oznámená v súvislosti s predchádzajúcou koncentráciou medzi HP Invest, a.s. (Datart) a Nay, ktorá bola schválená s podmienkou predaja týchto predajní.

Podnikateľ Fast Plus, ktorý prevádzkuje 61 predajní PLANEO a e-shop, posilní svoju pozíciu na trhu, avšak zostane druhým najsilnejším hráčom. PMÚ pri posúdení zohľadnil lokálnu a regionálnu konkurenciu a vplyv online segmentu, pričom dospel k záveru, že koncentrácia nenaruší účinnú hospodársku súťaž. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 8. apríla 2025.