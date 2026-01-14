Protifašistickí bojovníci odmietajú zľahčovanie extrémizmu a vyzývajú na hodnotovo ukotvený prístup k legislatíve

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) vníma diskusiu o navrhovaných zmenách Trestného zákona v oblasti extrémizmu ako mimoriadne citlivú tému s významným spoločenským a hodnotovým dopadom.
Nástroj ochrany
Ako informoval vedúci mediálno-komunikačného oddelenia zväzu Ján Rohár, SZPB jednoznačne odmieta nacizmus, fašizmus a akékoľvek formy ich glorifikácie, zľahčovania či ospravedlňovania, čo vychádza z historickej skúsenosti a povojnového demokratického poriadku v Európe.
Sloboda slova nie je právo šíriť nenávisť, Slovenské protifašistické hnutie varuje pred oslabením trestov za extrémizmus
„SZPB považuje trestné právo za dôležitý nástroj ochrany spoločnosti a zdôrazňuje, že právna úprava musí umožňovať účinný postih násilných a nenávistných prejavov extrémizmu, ako aj schvaľovania a propagácie nacistickej a fašistickej ideológie, pričom musí zachovávať jasný spoločenský signál nulovej tolerancie v súlade s rezolúciami OSN,“ píše v stanovisku SZPB. Zároveň upozorňuje, že legislatívne zmeny nesmú vytvárať priestor na relativizáciu historických faktov alebo ospravedlňovanie zločinov nacizmu a fašizmu.
Odborná a spoločenská diskusia
Otázky historickej pamäti a odkazu protifašistického boja presahujú bežný politický spor, preto SZPB považuje za dôležité, aby zmeny vznikali v rámci odbornej a spoločenskej diskusie so zapojením pamäťových a historických inštitúcií, vrátane SZPB. Zväz zároveň zdôrazňuje potrebu posilniť preventívne opatrenia, prácu s mládežou, vzdelávanie, historickú pamäť a občiansku výchovu.
Návrh SNS na zníženie trestov za extrémizmus je podľa KDH neuváženým zásahom do trestného práva
„Len komplexný prístup spájajúci právne, výchovné a spoločenské nástroje môže účinne čeliť extrémizmu a snahám o relativizáciu dejín,“ uvádzajú protifašistickí bojovníci. Zväz bude naďalej vystupovať ako nositeľ historickej pamäti a morálnej zodpovednosti voči obetiam nacizmu a fašizmu a apelovať na zodpovedný a konsenzuálny prístup k legislatívnym zmenám v boji proti extrémizmu.
Poslanci SNS navrhujú, aby sa od 1. júla vypustili z Trestného zákona trestné činy výroby, rozširovania a prechovávania extrémistického materiálu. Zároveň predkladatelia novely navrhujú zníženie trestných sadzieb za porušenie paragrafu týkajúceho sa založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, ako aj za porušenie paragrafu týkajúceho sa prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, paragrafu o hanobení národa, rasy a presvedčenia, a tiež paragrafu týkajúceho sa podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.
Podľa navrhovateľov je cieľom novely zosúladiť trestnoprávnu represiu so zásadami moderného trestného práva, ako sú primeranosť trestu, individualizácia postihu, právna istota a zásada ultima ratio. Osobitná pozornosť je podľa nich venovaná odstráneniu právne neurčitých ustanovení, ktoré oslabujú predvídateľnosť a právnu istotu, a duplicitných skutkových podstát, čím sa zjednoduší a spriehľadní trestnoprávna úprava bez oslabenia ochrany práv a slobôd.
Dôležitým prvkom je jasné odlíšenie prejavových deliktov od konaní spojených s reálnym násilím alebo bezprostredným ohrozením práv. Trestnoprávny postih zostáva pri konaniach vedúcich k násilným zásahom, zatiaľ čo pri prejavoch bez materiálneho rozmeru sa represia obmedzuje na nevyhnutný rozsah.