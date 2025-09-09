Protest organizovaný združením Mier Ukrajine na piatok 12. septembra sa uskutoční až o dva týždne

Občianske združenie Mier Ukrajine presúva svoj pôvodne avizovaný protest z piatka 12. septembra na piatok 26. septembra. Ako združenie uviedlo, rozhodli sa tak po upozorneniach na časovú náročnosť dvoch veľkých zhromaždení, ktoré sa mali konať tesne za sebou.
„Rozhodli sme sa preto rešpektovať túto situáciu a netrieštiť občiansku energiu. Naším cieľom je spájať, nie rozdeľovať,“ uviedli organizátori.
Združenie sa zároveň ospravedlnilo za komplikácie, ktoré presun termínu mohol spôsobiť, a poďakovalo sa za pochopenie a flexibilitu. „Veríme, že náš boj za demokraciu bude pokračovať a že sa vo víťaznom finiši spojíme s ostatnými občianskymi iniciatívami,“ dodali.
Mier Ukrajine potvrdilo, že bude naďalej brániť demokraciu, podporovať slobodnú Ukrajinu a spájať ľudí, ktorým záleží na budúcnosti Slovenska v Európe. Nový termín protestu je stanovený na 26. septembra 2025 o 18:00 na Námestí slobody v Bratislave.