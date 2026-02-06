Proruskí dezinformátori chceli namočiť Macrona do škandálu okolo sexuálneho predátora Epsteina

Francúzske úrady odhalili dezinformačnú operáciu napojenú na Rusko, ktorá šírila falošné tvrdenia o údajnom prepojení prezidenta Emmanuela Macrona so zosnulým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Pre agentúru AFP to v piatok uviedol vládny zdroj.
Agentúra Viginum, ktorá sa vo Francúzsku venuje boju proti zahraničným dezinformačným kampaniam, v stredu odhalila operáciu zahŕňajúcu vymyslený článok „obviňujúci prezidenta Emmanuela Macrona z účasti na afére Epstein“.
Experti na dezinformácie
Podvrhnutý text bol zverejnený na stránke, ktorá sa podvodne vydávala za francúzske médium France-Soir. Za šírením obsahu mal podľa zdroja stáť projekt Storm-1516, známy výrobou a distribúciou falošných informácií.
„Viginum s vysokou mierou istoty pripisuje túto stránku informačnej operácii CopyCop,“ uviedol zdroj. Tá je podľa neho prepojená s Johnom Markom Douganom, americkým utečencom žijúcim v Rusku, ktorý udržiava časť digitálnej infraštruktúry projektu Storm-1516.
Starí známi
Ako prvý zverejnil video súvisiace s kampaňou účet na sociálnej sieti X označený ako @LoetitiaH, ktorý úrady označujú za dlhodobý kanál šírenia podobných informácií. Obsah následne prevzali a zosilnili ďalšie sledované účty.
Zdroj však upozornil, že „viditeľnosť neznamená dosah“ a že operácia je podobná predchádzajúcim pokusom zamerať sa na politických lídrov prostredníctvom diskreditujúcich tvrdení. Samotné médium France-Soir sa v stredu od falošného článku dištancovalo.