Proruskí dezinformátori chceli namočiť Macrona do škandálu okolo sexuálneho predátora Epsteina

Úrady tvrdia, že išlo o falošný článok a koordinovanú operáciu šírenú cez sieť napojenú na Rusko.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Justice Department Jeffrey Epstein
Jeden z miliónov dokumentov z kauzy Epstein, ktoré zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti. Foto: SITA/AP
Francúzske úrady odhalili dezinformačnú operáciu napojenú na Rusko, ktorá šírila falošné tvrdenia o údajnom prepojení prezidenta Emmanuela Macrona so zosnulým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Pre agentúru AFP to v piatok uviedol vládny zdroj.

Agentúra Viginum, ktorá sa vo Francúzsku venuje boju proti zahraničným dezinformačným kampaniam, v stredu odhalila operáciu zahŕňajúcu vymyslený článok „obviňujúci prezidenta Emmanuela Macrona z účasti na afére Epstein“.

Experti na dezinformácie

Podvrhnutý text bol zverejnený na stránke, ktorá sa podvodne vydávala za francúzske médium France-Soir. Za šírením obsahu mal podľa zdroja stáť projekt Storm-1516, známy výrobou a distribúciou falošných informácií.

„Viginum s vysokou mierou istoty pripisuje túto stránku informačnej operácii CopyCop,“ uviedol zdroj. Tá je podľa neho prepojená s Johnom Markom Douganom, americkým utečencom žijúcim v Rusku, ktorý udržiava časť digitálnej infraštruktúry projektu Storm-1516.

Starí známi

Ako prvý zverejnil video súvisiace s kampaňou účet na sociálnej sieti X označený ako @LoetitiaH, ktorý úrady označujú za dlhodobý kanál šírenia podobných informácií. Obsah následne prevzali a zosilnili ďalšie sledované účty.

Zdroj však upozornil, že „viditeľnosť neznamená dosah“ a že operácia je podobná predchádzajúcim pokusom zamerať sa na politických lídrov prostredníctvom diskreditujúcich tvrdení. Samotné médium France-Soir sa v stredu od falošného článku dištancovalo.

Viac k osobe: Emmanuel MacronJeffrey Epstein
Firmy a inštitúcie: americké ministerstvo spravodlivosti
Okruhy tém: Francúzska vláda Francúzsky prezident ruská dezinformácia Sexuálny škandál
