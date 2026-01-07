Prokurátorom vznikla špecializácia na trestné činy korupcie, Žilinka o jej zriadení rozhodol ešte v decembri

Opatrenie podľa neho prispeje k plneniu úloh prokuratúry vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov.
Maroš Žilinka
Generálny prokurátor Slovenska Maroš Žilinka. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel
Prokurátori by sa podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku mali špecializovať na trestné činy korupcie, a to na jednotlivých krajských prokuratúrach, ako aj na odbore závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR. Šéf slovenskej prokuratúry to napísal na sociálnej sieti s tým, že o zriadení takejto špecializácie rozhodol ešte koncom decembra 2025.

Ide o formálne zavŕšenie procesu opatrení kontinuálne prijímaných za účelom zabezpečenia účinného a efektívneho výkonu pôsobnosti prokuratúry v trestných veciach korupcie,“ zdôraznil Žilinka. Opatrenie podľa neho tiež prispeje k plneniu úloh prokuratúry vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov.

