Projekt Pekné miesta mapuje zaujímavé lokality v Bratislave, cieľom je uľahčiť organizovanie kultúrnych podujatí

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) spúšťa v spolupráci s mestskými časťami a mestskými organizáciami projekt Pekné miesta.
Ako informuje hovorkyňa BKIS Zuzana Bleho Francúzová, webová stránka s detailnými informáciami je jednoduchou pomôckou pre organizátorov kultúrnych a komunitných podujatí pri hľadaní menej známych zákutí mesta. Databázu aktuálne tvorí 42 miest v 11 mestských častiach a ďalšie budú postupne pribúdať.
Pekné miesta s jasným zámerom
„Pekné miesta reagujú na potreby kultúrnych aktérov a dopyt po nových, rôznorodých a ľahko dostupných lokáciách,“ vysvetlila hovorkyňa. K využívaným kultúrnym bodom na pôde mesta pribudli lokality vytipované tak, aby vyhovovali potrebám veľkých podujatí i menších komunitných stretnutí.
„Podpora organického rozvoja kultúry v meste je našou dlhodobou prioritou. Prostredníctvom Programu podpory BKIS vidíme koľko aktívnych ľudí, platforiem a združení tu pôsobí,“ poznamenala riaditeľka BKIS Katarína Hulíková.
Ako dodala, k podpore, o ktorú môžu v BKIS požiadať, pribúdajú Pekné miesta s jasným zámerom – podporiť ich v snahe spríjemňovať život obyvateľov kultúrou, pestovať komunitný život a pritiahnuť umelcov do mestských častí.
Uľahčenie organizovania podujatí
Mapu vypĺňajú lokality v exteriéri a interiéri naprieč mestskými časťami ako sú parky, námestia, amfiteátre, komunitné centrá či záhrady. „Cieľom projektu je sprístupniť a uľahčiť organizovanie kultúrnych, spoločenských a komunitných podujatí a povzbudiť umelcov, organizácie či obyvateľov k aktivitám obohacujúcim lokálny život,“ dodala Bleho Francúzová.
Databáza môže byť nápomocná už v úvode plánovania – uľahčí výber miesta diania a poskytuje celistvý pohľad na potrebné administratívne kroky. „Detailný popis každej lokality pomôže získať rýchly prehľad o kapacite, technickom zázemí, vybavení a špecifikách konkrétnej lokality,“ doplnila hovorkyňa. Online databáza je súčasťou stránky BKIS a dostupná je na linku https://www.bkis.sk/pekne-miesta/.