Projekt Metropolka: ostrovy slobody v totalitnej beznádeji. Divadlo uvedie strhujúce životné príbehy obetí minulých režimov

Spišské divadlo (SD), kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, začalo skúšobný proces novej inscenácie. Dokumentárna dráma s názvom Metropolka prináša strhujúce životné príbehy obetí totalitných režimov, z ktorých osobitne vyniká osud herečky Dalmy Holanovej Špitzerovej. Práve minulý týždeň sme si pripomenuli 100. výročie jej narodenia. Téma inscenácie úzko nadväzuje na tému 34. sezóny v Spišskom divadle, ktorou je rešpekt.

Pripravovanú hru budú charakterizovať tri ostrovy slobody v troch rozličných obdobiach. Prvým je multifunkčný kultúrny priestor Metropolka v 30-tych rokoch, druhým je zberný tábor v Novákoch počas vojny a tretím kabaret Tatra revue v 60-tych rokoch 20. storočia.

Skutočné osudy obetí totality

„Prvotná myšlienka vznikla dávno, asi pred dvoma rokmi,“ približuje príbeh vzniku inscenácie režisér a umelecký šéf divadla Viktor Kollár: „Na diskusiu do divadla prišla Soňa Gyarfašová, ktorá sa celé roky zaoberá zbieraním autentických príbehov 20. storočia, príbehov obetí totality a ľudí, ktorých tieto totality poznačili. Aktívne ich vyhľadáva, prípadne ich potomkov, nahráva a dokumentuje. Ponúkla mi mnohé pôsobivé životné príbehy, ktoré zdokumentovala. Sú nielen spomienkou, ale možno aj akýmsi symbolom, ako sa koleso dejín točí, ako melie jednotlivé ľudské osudy a akým spôsobom sa osobnosti s týmito ťažkými dejinnými okolnosťami vyrovnávali. S Milom Kráľom sme išli po týchto stopách, a tak vznikol príbeh inšpirovaný skutočnými osudmi obetí totalitných režimov, ktorý sa odohráva na priesečníku dejín a svetov.“

Metropolka – nádej aj zúfalstvo

Multifunkčný kultúrny priestor Metropolka vybudovali v Bratislave bratia Juraj a Tomáš Tvarožkovci. V čase svojho vzniku predstavovala architektonický skvost, v ktorom bol obytný dom, výtvarný ateliér, kaviareň a kino, kde sa počas premietania nemých filmov hralo na organe. V čase prvej Československej republiky sa v Metropolke schádzala prvorepubliková bohéma. Obaja bratia aj Metropolka sa potýkali s vtedajšími režimami. Bratia bojovali v 1. svetovej vojne, zapojili sa do odboja proti nacizmu, do Slovenského národného povstania a nakoniec do protikomunistického odboja. Aj kaviareň si prežila svoje – zavreli ju ľudáci, neskôr ju znárodnili a vykradli komunisti. Jej dvaja správcovia boli počas dvoch totalít zavretí a smutný osud mali aj bratia Tvarožkovci: Juraj zomrel v roku 1945 a Tomáš o 20 rokov neskôr, neželaný a trpený v tichosti a ústraní.

Divadlo v pracovnom tábore

Druhým ostrovom slobody je zberný tábor v Novákoch. Herečka Dalma Holanová Špitzerová, ktorá si v živote prešla mnohými peripetiami, tam počas vojny strávila dva roky. Mladá Dalma, ktorej celoživotným snom bolo stať sa herečkou, si tu s ďalšími internovanými vytvorila vlastný mikrosvet a každú nedeľu skúšali divadlo. Paradoxne, v tejto prestupnej stanici do koncentračných táborov v Poľsku, nacvičovali divadelnú hru českého dramatika Karla Čapka Vec Makropulos, ktorá rieši otázku nesmrteľnosti a práva človeka predlžovať si umelo život. Práve v Novákoch sa Dalma stretla aj s Jurajom Špitzerom, ktorý sa neskôr stal jej manželom.

Sláva a koniec slávneho kabaretu

Tretí ostrov slobody predstavuje kabaret Tatra revue v Bratislave, kde Dalma v roku 1958 získala angažmán a strávila tam 12 najšťastnejších rokov svojho života. Najslávnejší kabaret v novodobých dejinách slovenského divadla zrušili v roku 1970. Režim Tatra revue zatvoril a pracovníkov vyhodil. Dalmu to nezlomilo. Bojovala každý okamih svojho života až do roku 2021, kedy zomrela.

Všetky tri miesta sa stali ostrovmi slobody, pevným bodom v zlomových chvíľach dejín a so všetkými bola spojená herečka Dalma Špitzerová.

Hudobná skupina priamo na javisku

Na tvorbe textu k pripravovanej inscenácii spolupracoval aj Milo Kráľ, ktorý je zároveň spoluautorom hudby a predstaviteľom jednej z postáv – Juraja Špitzera v staršom veku. Súčasťou inscenácie je živá kapela, ktorá bude celý čas na pódiu. Tvorivý tím dopĺňajú výrazné divadelné osobnosti z externého prostredia, držitelia ocenenia Dosky: scénu navrhol Michal Lošonský, kostýmy Katarína Holková. Mladú Dalmu stvárni Kristína Kotarbová a herečku v staršom veku Mária Brozmanová. Mladého Juraja Špitzera si zahrá Filip Brišák. V hre sa predstavia aj ďalší herci umeleckého súboru SD.

„Divákom ponúkneme náročný žáner – dokumentárny kabaret. Otvárame tému, ktorá nie je ľahká. Napriek tomu, je to téma, ktorá si rozhodne zaslúži našu pozornosť,“ uzatvára umelecký šéf divadla.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. Premiéra inscenácie Metropolka v Spišskom divadle je naplánovaná na začiatok mája.

