Prognóza politológa hovorí, že Ficovi odchádza vďačný terč, ale určite si nájde ďalšie

Predsedovi strany Smer-SDRobertovi Ficovi odchádza vďačný terč jeho útokov – Zuzana Čaputová, ktorá už nebude kandidovať za prezidentku, no určite si nájde ďalšie terče. Skonštatoval to politológ Miroslav Řádek v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.

Fico si nájde nových protivníkov

„On si nájde nových protivníkov, proti ktorým povedie svoj boj za svoju vlastnú očistu, čomu je podľa mňa tak trochu zasvätená aj súčasná snaha opäť vyhrať parlamentné voľby,“ povedal. Medzi Ficove potenciálne ďalšie terče podľa neho patria politici z prostredia strany Demokrati alebo tretí sektor.

Řádek podotkol, že je prekvapujúce, že Zuzana Čaputová už nebude kandidovať, pretože nie je zvykom, aby takí úspešní politici s takou podporou verejnej mienky ako ona opätovne nekandidovali. „Asi ťažko by sme hľadali taký príklad, či už u nás, alebo v zahraničí. Myslím si, že to rozhodnutie nie je úplne šťastné,“ dodal.

Bude útočiť na konkurenciu?

Podľa politológa možno očakávať, že Fico bude útočiť aj na konkurenciu kandidáta na prezidenta, ktorého bude preferovať Smer-SD. Vidieť to na tom, že Ivan Korčok ešte ani nepotvrdil svoju kandidatúru a Fico už povedal, že je ešte horším kandidátom ako Zuzana Čaputová.

„To je zvláštne, že niekto, kto bol štátnym tajomníkom vo vláde Roberta Fica a v istom období aj zastupujúcim ministrom zahraničných vecí, je horší ako niekto, kto vyšiel z tábora politickej strany, ktorá považuje Roberta Fica za symbol zla na Slovensku,“ komentoval politológ Jozef Lenč. Do veľkej miery to podľa neho svedčí o schopnosti Roberta Fica meniť témy a prikláňať sa k tomu, čo považuje za momentálne výhodné pre seba.

„Za výhodné pre seba a svoju stranu, napokon, považuje aj neustále útočenie na prezidentku,“ dodal Lenč s tým, že elektorát Smeru-SD to aj očakáva.