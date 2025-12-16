Proces s Norbertom Bödörom pokračuje čítaním listinných dôkazov, zamerané sú aj na svedka Slobodníka

Na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v utorok pokračuje proces s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom v kauze údajného podplácania. Predmetom obžaloby je podľa prokuratúry podozrenie z poskytnutia úplatku 50-tisíc eur, ktorý súvisel s pomocou v trestnej veci, konkrétne v kauze Valčeky, v prospech podnikateľa Štefana Žigu.
Na programe utorkového pojednávania je čítanie listinných dôkazov, týkajúcich sa mimo iného svedka Bernarda Slobodníka. Listiny, ktoré do procesu navrhla obhajoba sa konkrétne týkajú trestných konaní vedených proti bývalému policajnému funkcionárovi. Z dokazovania vyplynulo, že tri trestné veci boli v jeho prípade už ukončené, vrátane jednej skončenej rozsudkom ukladajúcim mu podmienečný trest. Ďalšie trestné konania sa naďalej vedú.
Konfrontácia svedkov
Obhajca obžalovaného Marek Para na predošlom pojednávaní v novembri skonštatoval, že by bolo vhodné vykonať konfrontáciu svedkov Bernarda Slobodníka a Petra Petrova.
„Podľa svedka Petrova mal byť navádzaný na výpoveď Bernardom Slobodníkom,“ vysvetlil v utorok Para. Od rozsahu vykonaného dokazovania zároveň podľa neho závisí prípadná výpoveď jeho klienta, ktorý sa k žalovanému skutku zatiaľ podrobne nevyjadril.
Ochotný vypovedať až v neskoršom štádiu konania
Proces s Norbertom Bödörom sa na súde začal vo februári 2024, pričom obžalovaný sa vtedy vyjadril, že je nevinný. Podľa vlastných slov je ochotný vypovedať, ale až v neskoršom štádiu konania, keď sa oboznámi so všetkými dôkazmi. Bödörov obhajca Marek Para vo februári minulého roku označil podanú obžalobu za nedôvodnú.
Ako svedkovia už boli vo veci vypočutí bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník, podnikateľ Štefan Žiga, Peter Petrov, prezývaný Tiger, ktorý figuruje vo viacerých trestných kauzách, a takisto podpredseda parlamentu Peter Žiga. Vypovedať, naopak, odmietol expolicajt Marián Kučerka.
Kauza Valčeky
Trestné konanie voči Bödörovi súvisí s kauzou známou ako Valčeky, v rámci ktorej bol poskytnutý úplatok pre bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Mariána Kučerku. Menovaný sa totiž zaoberal kauzou odpočtov DPH, v ktorej figuroval ako podozrivý Štefan Žiga, príbuzný podpredsedu NR SR Petra Žigu.
Peniaze pre vyšetrovateľa sprostredkoval podľa prokuratúry cez bývalého policajného funkcionára Bernarda Slobodníka práve Norbert Bödör. Podľa obžaloby si Slobodník, ktorý je stíhaný v inom konaní, ponechal čiastku 25-tisíc eur a ďalších 25-tisíc odovzdal Kučerkovi.
Nitriansky podnikateľ Norbert Bödör zároveň čelí obžalobe aj v kauze Dobytkár, ktorá sa týka korupcie na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Vec sa však na Špecializovanom trestnom súde bude prejednávať odznova, keďže obžalovaní nesúhlasili so zmenou člena senátu. Norbert Bödör tiež figuruje v kauze Očistec, týkajúcej sa údajného pôsobenia zločineckej skupiny v polícii.