„Mastičkár“ Šipoš si zvyšok trestu za drogovú činnosť odpyká doma, chce sa stať príkladným občanom

Krajský súd v Trnave v marci tohto roku muža odsúdil na 7 rokov väzenia.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Jozef Šípoš, súdy
Jozef Šipoš na súde vypovedal prostredníctvom telemostu z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou. Foto: SITA/Pavol Machovič
Trnava Iné správy Iné správy z lokality Trnava

Za drogovú trestnú činnosť odsúdený Josef Šipoš, známy pod prezývkou mastičkár, si zvyšok sedemročného trestu odňatia slobody vykoná doma. Okresný súd v Trnave rozhodol v jeho prípade na návrh riaditeľa Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou o premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, zároveň nariadil jeho kontrolu technickými prostriedkami.

Opustenie bydliska

Šipoša Krajský súd v Trnave v marci tohto roku odsúdil na 7 rokov väzenia, po zarátaní pobytu vo väzbe má už polovicu za sebou. Okresný súd v Trnave konštatoval, že do konca trestu mu zostáva ešte 1 289 dní.

Odsúdený Šipoš sa podľa rozhodnutia súdu musí zdržiavať vo svojom obydlí v Dolných Zeleniciach v okrese Hlohovec, môže však dochádzať do zamestnania, k lekárovi alebo sa zúčastňovať úradných konaní. V ostatných prípadoch môže bydlisko opustiť len so súhlasom probačného úradníka.

Súd určil presné technické podmienky, odsúdený bude monitorovaný, pohybovať sa môže, zjednodušene povedané, len do práce a z práce. Sú tam ešte nejaké výnimky, napríklad v prípade návštevy lekára. Ale je to v podstate prísny domáci režim, ak by porušil stanovené podmienky, tak by sa musel vrátiť späť do výkonu trestu v ústave,“ povedal advokát Igor Ribár.

Príkladný občan

Odsúdený Šipoš súd cez telemost z ústavu v Hrnčiarovciach nad Parnou ubezpečil, že si uvedomil závažnosť konania, za ktoré bol odsúdený. Zároveň sľúbil, že sa už nikdy nedopustí žiadneho trestného činu, chce rekonštruovať rodinný dom, vrátiť sa k darcovstvu krvi a spoločne so synom aj k reprezentovaniu vo vodnom motorizme.

Chcem byť príkladným občanom tejto krajiny,“ povedal odsúdený Šipoš. Potvrdil tiež, že bude pracovať, miesto mu drží prevádzkovateľ autovrakoviska v Bernolákove. Pestovateľom marihuany Josefom Šipošom sa súdy zaoberali už viackrát.

Najskôr ho odsúdili za drogovú trestnú činnosť na 20 rokov v ústave s maximálnym stupňom stráženia a trest prepadnutie majetku, v jeho prípade rodinného domu. Po zrušení rozsudku krajským súdom mu neskôr znížil uložený trest na 15 rokov, neskôr na osem rokov odňatia slobody, pričom ani jeden z týchto rozsudkov nenadobudol právoplatnosť. Prípadu „mastičkára“ sa chytili aj politici, skôr uložené tresty dávali ako príklad drakonických trestov.

Firmy a inštitúcie: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Okruhy tém: Domáce väzenie Drogová trestná činnosť Súdy

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk