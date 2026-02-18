Proces s Ficovým poradcom Lindtnerom bude pokračovať v apríli, hlavný svedok ešte nevypovedal

Súdny proces s obžalovaným poradcom premiéra Roberta FicaDavidom Lindtnerom bude na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračovať 1. a 2. apríla. Ako pripomenul Denník N, stále sa čaká na výpoveď hlavného svedka, kajúcnika a bývalého sudcu Vladimíra Sklenku. Ten sa v stredu ospravedlnil pre zlý zdravotný stav.
Ficov poradca sa postaví pred súd, Lindtnera obžalovali pre korupciu aj zásah do súdnictva
„Podľa obžaloby zasahoval súčasný premiérov poradca Lindtner do nezávislosti súdov,“ uviedol denník s tým, že obžalovaný trvá na svojej nevine. Zatiaľ pritom vo veci takisto nevypovedal. „Sudcu požiadal, aby mohol vypovedať až po Sklenkovom výsluchu,“ uviedol denník.
Bývalý sudca a dnes advokát zasahoval podľa obžaloby do nezávislosti súdov a dopustil sa prečinu nepriamej korupcie. Lindtner už v piatok 13. februára na súde vyhlásil, že je nevinný. „Vraj keby nebol advokátom, ktorého „oslovila strana Smer„, nekriminalizovali by ho „zločinecké štruktúry“ Národnej kriminálnej agentúry a špeciálnej prokuratúry,“ dodal Denník N.