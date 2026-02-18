Proces s Ficovým poradcom Lindtnerom bude pokračovať v apríli, hlavný svedok ešte nevypovedal

Ten sa v stredu ospravedlnil pre zlý zdravotný stav.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
SÚDY: Rozhodovanie o väzbe pre Roberta K.
Obžalovaný poradca premiéra Roberta Fica David Lindtner. Foto: archívne, SITA/Jana Birošová
Súdny proces s obžalovaným poradcom premiéra Roberta FicaDavidom Lindtnerom bude na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračovať 1. a 2. apríla. Ako pripomenul Denník N, stále sa čaká na výpoveď hlavného svedka, kajúcnika a bývalého sudcu Vladimíra Sklenku. Ten sa v stredu ospravedlnil pre zlý zdravotný stav.

Podľa obžaloby zasahoval súčasný premiérov poradca Lindtner do nezávislosti súdov,“ uviedol denník s tým, že obžalovaný trvá na svojej nevine. Zatiaľ pritom vo veci takisto nevypovedal. „Sudcu požiadal, aby mohol vypovedať až po Sklenkovom výsluchu,“ uviedol denník.

Bývalý sudca a dnes advokát zasahoval podľa obžaloby do nezávislosti súdov a dopustil sa prečinu nepriamej korupcie. Lindtner už v piatok 13. februára na súde vyhlásil, že je nevinný. „Vraj keby nebol advokátom, ktorého „oslovila strana Smer„, nekriminalizovali by ho „zločinecké štruktúry“ Národnej kriminálnej agentúry a špeciálnej prokuratúry,“ dodal Denník N.

