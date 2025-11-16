Proces s exsiskárom Kosíkom v kauze vydierania sa stále neuzavrel, pokračovať bude vo februári

Proces, v ktorom bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS)Ľuboš Kosík čelí obžalobe pre vydieranie, sa stále neuzavrel. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní Mestského súdu Bratislava I, ďalší termín vo veci súd vytýčil na 17. februára 2026. Vo veci čelí obžalobe okrem Kosíka aj Herbert G., pričom proti samotnému Kosíkovi sa koná ako proti ušlému. Podľa posledných medializovaných informácií sa totiž nachádzal v Afrike.
Falšovanie zmeniek
Podľa orgánov činných v trestnom konaní si Herbert G. v roku 2015 najal Kosíka, aby prinútil jeho obchodného partnera vyplatiť mu sumu 300-tisíc eur. Peniaze mali pochádzať z predaja obrazov maliara Andyho Warhola, ktoré boli zapožičané v múzeu v Medzilaborciach.
Obžalobu v tomto prípade na vtedajší Okresný súd Bratislava I podali ešte v roku 2016, pojednávania boli vytyčované od roku 2021. Vo veci sa však vymenilo niekoľko zákonných sudcov.
Kosík je na Slovensku právoplatne odsúdený v kauze falšovania zmeniek. Špecializovaný trestný súd mu za tri sfalšované zmenky v celkovej hodnote 2,4 milióna eur v roku 2015 vymeral trest 14 rokov väzenia plus peňažný trest 100-tisíc eur. Úhrnný trest za obzvlášť závažný zločin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti a za prečin krivého obvinenia potvrdil v roku 2016 aj Najvyšší súd SR.
Útek zo Slovenska
Z tohto dôvodu Kosík ušiel zo Slovenska, pričom ho v novembri 2016 zadržali v Mali na základe medzinárodného zatykača. Istý čas bol v Mali vo väzbe, neskôr ho prepustili na slobodu. Na Slovensku mu neskôr súd k trestu pridal ďalšie štyri roky, keďže v požadovanej lehote nezaplatil peňažný trest.
Bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby sa podľa vlastných slov podieľal na únose Michala Kováča ml.. Denníku SME poslal ešte v roku 2017 vyhlásenie o tom, že únos Michala Kováča mladšieho v roku 1995 osobne nariadil vtedajší šéf SIS Ivan L.. Kosík pre denník potvrdil, že bol jedným z piatich členov komanda, ktoré v roku 1995 unieslo syna vtedajšieho prezidenta Michala Kováča. Tvrdil tiež, že disponuje informáciami vo veci vraždy Róberta Remiáša a plánu zavraždiť svedka únosu Oskara Fegyveresa.