Prísť, zaklamať, zasmradiť a odísť - toto je štýl práce Holečkovej, hovorí Becík. Tvrdý odkaz poslankyni, ktorú nazval „hviezdou klamstva“

Poslanec parlamentu a predseda Nitrianskeho samosprávneho krajaBranislav Becík (Hlas-SD) reagoval ostrým komentárom na poslankyňu Martinu Bajo Holečkovú (SaS), ktorá v pondelok informovala o tom, že polícia údajne vedie trestné stíhanie pre prečin šírenia nákazlivej choroby zvierat v súvislosti s procesom zakopávania zvierat pri Leviciach.
Polícia SR následne poprela informácie, že vyšetruje prípad zakopávania mŕtvych zvierat pri Leviciach v čase nákazy slintačky a krívačky (SLAK).
Trestné oznámenie pre šírenie dezinformácií
Bajo Holečková vzápätí na sociálnej sieti zverejnila status, v ktorom potvrdila stanovisko polície. „Trestné stíhanie v súvislosti so slintačkou a krívačkou pre podozrenie zo šírenia nákazlivej choroby bolo začaté. Vedie ho odbor environmentálnej kriminality. Trestné stíhanie však nebolo začaté z dôvodu zakopávania zvierat pri Leviciach, ako som uviedla včera (3. 11.), ale pre prevoz uhynutých zvierat. Za túto nepresnosť sa ospravedlňujem,“ napísala Bajo Holečková.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) v tejto súvislosti avizoval, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo šírenia dezinformácií. Podľa slov ministra predstavitelia opozície vedome šírili nepravdivé informácie o situácii súvisiacej so zakopávaním usmrtených zvierat v okrese Levice.
Holečková to dala na Remišovú
K téme sa aktuálne vyjadril na sociálnej sieti aj poslanec parlamentu za Hlas-SD a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík.
„Kedysi som si myslel, že pani Holečková je len neskúsená a robí priveľa nováčikovských chýb. Dnes viem, že to nie je chyba, ale jej štýl práce. Prísť, zaklamať, zasmradiť a odísť. A na druhý deň akože „odhaľovať“ nové „kauzy“. Zrejme spolu so svojím poslaneckým asistentom, bývalým policajným prezidentom Hamranom,“ adresoval Becík ostrú kritiku opozičnej poslankyni.
Ako ďalej politik upozornil, nie je to prvýkrát, čo nová opozičná „hviezda“ Martina Bajo Holečková takto oklamala slovenskú verejnosť a vypustila do éteru „obyčajnú a sprostú lož“.
Podľa Branislava Becíka je opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková „hviezda klamstva“. K svojmu príspevku na sociálnej sieti politik priložil aj fotografiu saskárky s označením: KLAMEM.
„Pani Holečková to skrátka „dáva na Remišovú“ – robí takého detektíva Orieška. Nájde niekde na webe údaje, ktorým buď nerozumie, alebo sú podstatne zložitejšie ako jej jednoduchý zámer nájsť hocičo na vládnu koalíciu. A hurá, má akože „kauzu“. A že sa to ukáže ako lož? Nevadí, zajtra skúsi niečo iné. Vôbec pritom nerieši, čo všetko jej klamstvá môžu spôsobiť,“ vyčítal ďalej predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Podľa Becíka dobrou správou je, že polícia nenechala posledný hoax Bajo Holečkovej behať po svete bez vysvetlenia a obratom ho označila za lož. „Zlá správa je, že tých lživých výrokov je nepomerne viac – a pri pohľade na absolútny nedostatok pokory pani Holečkovej, budú zjavne pribúdať,“ uzavrel svoj príspevok poslanec Hlasu.
„Pokiaľ polícia jednoznačne preukázala, že neeviduje začaté trestné konanie vo veci zakopávania zvierat a pani poslankyňa (Martina Bajo Holečková – pozn. red.) to dobre vedela a napriek tomu dávala zavádzajúce informácie na sociálne siete a na tlačových besedách, je podľa mňa potrebné, aby sa takými klamstvami a rozoštvávaním spoločnosti zaoberala aj polícia,“ povedal minister pôdohospodárstva Richard Takáč.