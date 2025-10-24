Francúzsko schválilo rozpočet 2,1 miliardy eur pre ZOH 2030 v Alpách

Francúzsko urobilo významný krok k organizácii svojich štvrtých zimných olympijských hier schválením rozpočtu vo výške 2,1 miliardy eur. Rozhodnutie prijal organizačný výbor, ktorého predsedom je bývalý olympijský šampión v akrobatickom lyžovaní Edgar Grospiron.
Shiffrinová a Odermatt otvárajú sezónu so zrakom upretým na ZOH 2026
Hry sa budú konať od 1. do 17. februára 2030, nasledovať budú paralympijské hry od 1. do 10. marca. Podľa webu insidethegames.biz dovedna 26 percent z celkovej sumy pôjde z verejných zdrojov, sumou 362 miliónov eur prispeje štát a ďalšiu čiastku zaistia regióny Auvergne-Rhône-Alpes a Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Zostávajúcich 74 percent pokryjú súkromné zdroje – vysielacie práva, sponzorské zmluvy, licenčné poplatky, predaja vstupeniek a občerstvenia. Grospiron zdôraznil, že rozpočet „nastavuje kurz a dáva organizátorom prostriedky na splnenie ich misie“. Prisľúbil tiež „ohromujúce hry, ktoré budú slúžiť regiónom, športu a všetkým Francúzom“.
Je rozhodnuté. Zúčastnia sa ruskí a bieloruskí športovci na ZOH 2026 v lyžiarskych disciplínach?
Potom pripomenul, že posledné zimné hry vo Francúzsku sa konali v Albertville v roku 1992. Potvrdené miesta konania zahŕňajú Serre-Chevalier, Courchevel, Méribel, Val d’Isére, La Plagne, Isola 2000, La Clusaz a Nice, kde sa uskutočnia súťaže v ľadovom hokeji a curlingu.
Po Albertville 1992 to budú siedme olympijské hry vo Francúzsku. Organizačný orgán Solideo Alpes 2030 bude mať k dispozícii viac ako miliardu eur na výstavbu a modernizáciu infraštruktúry, vrátane olympijskej dediny v Nice, ktorá bude po hrách premenená na udržateľnú obytnú štvrť.
Organizátori ZOH 2026 šesť mesiacov pred začiatkom tvrdia, že prípravy napredujú podľa plánu
Napriek schváleniu rozpočtu zostáva neistota, keďže olympijský zákon, ktorý umožní dočasné výnimky v oblasti urbanizmu, bývania a bezpečnosti, ešte nebol zaradený do programu Národnej rady. Štátna záruka pre prípad čiastočného alebo úplného zrušenia hier, ktorú požaduje MOV, tiež stále chýba.
Renaud Muselier, predseda regiónu Provence-Alpes-Côte d’Azur, upozornil na „neuveriteľnú čakaciu situáciu“ na vyšších inštitucionálnych úrovniach, no zdôraznil, že investície do dopravy, modernizácie lyžiarskych stredísk a športových programov pokračujú.
Revolúcia v hokeji? Na ZOH 2030 by sa mohlo hrať systémom traja na troch (foto)
Francúzsko chce zopakovať úspech organizácie OH v Paríži 2024 a predstaviť svetu novú generáciu udržateľných hier s alpskou identitou a blízkosťou k ľuďom. Napriek výzvam verí, že zimné hry budú prijaté a oslavované rovnako ako letné v Paríži.