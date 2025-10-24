Francúzsko schválilo rozpočet 2,1 miliardy eur pre ZOH 2030 v Alpách

Organizačný výbor potvrdil financovanie, no politická kríza môže spomaliť prípravy.
Francuzsko alpy
Foto: SITA/AP
Francúzsko urobilo významný krok k organizácii svojich štvrtých zimných olympijských hier schválením rozpočtu vo výške 2,1 miliardy eur. Rozhodnutie prijal organizačný výbor, ktorého predsedom je bývalý olympijský šampión v akrobatickom lyžovaní Edgar Grospiron.

Hry sa budú konať od 1. do 17. februára 2030, nasledovať budú paralympijské hry od 1. do 10. marca. Podľa webu insidethegames.biz dovedna 26 percent z celkovej sumy pôjde z verejných zdrojov, sumou 362 miliónov eur prispeje štát a ďalšiu čiastku zaistia regióny Auvergne-Rhône-Alpes a Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Zostávajúcich 74 percent pokryjú súkromné zdroje – vysielacie práva, sponzorské zmluvy, licenčné poplatky, predaja vstupeniek a občerstvenia. Grospiron zdôraznil, že rozpočet „nastavuje kurz a dáva organizátorom prostriedky na splnenie ich misie“. Prisľúbil tiež „ohromujúce hry, ktoré budú slúžiť regiónom, športu a všetkým Francúzom“.

Potom pripomenul, že posledné zimné hry vo Francúzsku sa konali v Albertville v roku 1992. Potvrdené miesta konania zahŕňajú Serre-Chevalier, Courchevel, Méribel, Val d’Isére, La Plagne, Isola 2000, La Clusaz a Nice, kde sa uskutočnia súťaže v ľadovom hokeji a curlingu.

Po Albertville 1992 to budú siedme olympijské hry vo Francúzsku. Organizačný orgán Solideo Alpes 2030 bude mať k dispozícii viac ako miliardu eur na výstavbu a modernizáciu infraštruktúry, vrátane olympijskej dediny v Nice, ktorá bude po hrách premenená na udržateľnú obytnú štvrť.

Napriek schváleniu rozpočtu zostáva neistota, keďže olympijský zákon, ktorý umožní dočasné výnimky v oblasti urbanizmu, bývania a bezpečnosti, ešte nebol zaradený do programu Národnej rady. Štátna záruka pre prípad čiastočného alebo úplného zrušenia hier, ktorú požaduje MOV, tiež stále chýba.

Renaud Muselier, predseda regiónu Provence-Alpes-Côte d’Azur, upozornil na „neuveriteľnú čakaciu situáciu“ na vyšších inštitucionálnych úrovniach, no zdôraznil, že investície do dopravy, modernizácie lyžiarskych stredísk a športových programov pokračujú.

Francúzsko chce zopakovať úspech organizácie OH v Paríži 2024 a predstaviť svetu novú generáciu udržateľných hier s alpskou identitou a blízkosťou k ľuďom. Napriek výzvam verí, že zimné hry budú prijaté a oslavované rovnako ako letné v Paríži.

