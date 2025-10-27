Mníchovčania podporil kandidatúru svojho mesta na OH 2036, 2040 alebo 2044

Obyvatelia bavorskej metropoly pri rekordnej účasti odsúhlasili kandidatúru, za bolo až 66,4 percenta hlasujúcich.
Takmer dve tretiny Mníchovčanov počas víkendového referenda podporili kandidatúru bavorskej metropoly na usporiadanie olympijských hier v rokoch 2036, 2040 alebo 2044.

Konečné výsledky ukázali, že až 66,4 percenta oprávnených voličov v meste hlasovalo za návrh. Primátor mesta Dieter Reiter vyhlásil: „Mníchov jasne povedal áno.“

Prezident Bavorskej štátnej športovej asociácie (BLSV) Joerg Ammon označil výsledok za „senzačný“. Účasť 42 percent z 1,1 milióna oprávnených voličov bola najvyššia v histórii mníchovského referenda. Predchádzajúci rekord bol 37,5 percenta z roku 2001, keď sa hlasovalo o výstavbe Allianz Areny, domova Bayernu Mníchov a dejiska finále Ligy majstrov v rokoch 2012 a 2025.

Mníchov hostil olympijské hry naposledy v roku 1972. Je jedným zo štyroch nemeckých regiónov, ktoré pripravujú kandidatúru na olympiádu, pričom ako prvý usporiadal referendum na zistenie podpory. Ďalšie kandidátske regióny sú Berlín, Hamburg a Porúrie, kde sa referendá uskutočnia v roku 2026.

Nemecký kandidát bude vybraný Nemeckým olympijským športovým zväzom (DOSB) koncom roku 2026 a následne predložený Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV). Po hlasovaní uviedol bavorský premiér Markus Söder: „Teraz budeme DOSB zasypávať našimi argumentmi.“

Ochota usporiadať olympijské hry v mnohých európskych mestách v posledných desaťročiach klesá, najmä kvôli obavám z nákladov. Na samotné referendum v Mníchove sa minulo odhadovaných 6,7 milióna eur, z toho 1,8 milióna na informačnú kampaň.

Predchádzajúcich sedem nemeckých kandidatúr na letné alebo zimné olympijské hry zlyhalo kvôli odporu verejnosti. V roku 2013 mníchovskí voliči tesne odmietli kandidatúru na ZOH 2022, pričom účasť bola len 28,9 percenta.

Mníchov a Berlín sú jediné nemecké mestá, ktoré hostili olympijské hry. Najbližšie olympijské hry sa uskutočnia v Los Angeles v roku 2028 a v austrálskom Brisbane v roku 2032.

