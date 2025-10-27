Mníchovčania podporil kandidatúru svojho mesta na OH 2036, 2040 alebo 2044

Takmer dve tretiny Mníchovčanov počas víkendového referenda podporili kandidatúru bavorskej metropoly na usporiadanie olympijských hier v rokoch 2036, 2040 alebo 2044.
Konečné výsledky ukázali, že až 66,4 percenta oprávnených voličov v meste hlasovalo za návrh. Primátor mesta Dieter Reiter vyhlásil: „Mníchov jasne povedal áno.“
Prezident Bavorskej štátnej športovej asociácie (BLSV) Joerg Ammon označil výsledok za „senzačný“. Účasť 42 percent z 1,1 milióna oprávnených voličov bola najvyššia v histórii mníchovského referenda. Predchádzajúci rekord bol 37,5 percenta z roku 2001, keď sa hlasovalo o výstavbe Allianz Areny, domova Bayernu Mníchov a dejiska finále Ligy majstrov v rokoch 2012 a 2025.
Mníchov hostil olympijské hry naposledy v roku 1972. Je jedným zo štyroch nemeckých regiónov, ktoré pripravujú kandidatúru na olympiádu, pričom ako prvý usporiadal referendum na zistenie podpory. Ďalšie kandidátske regióny sú Berlín, Hamburg a Porúrie, kde sa referendá uskutočnia v roku 2026.
Nemecký kandidát bude vybraný Nemeckým olympijským športovým zväzom (DOSB) koncom roku 2026 a následne predložený Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV). Po hlasovaní uviedol bavorský premiér Markus Söder: „Teraz budeme DOSB zasypávať našimi argumentmi.“
Ochota usporiadať olympijské hry v mnohých európskych mestách v posledných desaťročiach klesá, najmä kvôli obavám z nákladov. Na samotné referendum v Mníchove sa minulo odhadovaných 6,7 milióna eur, z toho 1,8 milióna na informačnú kampaň.
Predchádzajúcich sedem nemeckých kandidatúr na letné alebo zimné olympijské hry zlyhalo kvôli odporu verejnosti. V roku 2013 mníchovskí voliči tesne odmietli kandidatúru na ZOH 2022, pričom účasť bola len 28,9 percenta.
Mníchov a Berlín sú jediné nemecké mestá, ktoré hostili olympijské hry. Najbližšie olympijské hry sa uskutočnia v Los Angeles v roku 2028 a v austrálskom Brisbane v roku 2032.