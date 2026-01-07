Pripravte sa na divokú jazdu v novej hororovej komédii Zabijú ťa!

Hviezdna Zazie Beetz (Joker, Deadpool 2) tu nastupuje ako chyžná do luxusného apartmánového domu, no čoskoro zistí, že vysávanie prachu bude jej najmenší problém. Miestna smotánka totiž nutne potrebuje čerstvú obeť pre svoje temné rituály. Na ich smolu si však vybrali zle – táto upratovačka sa nemieni vzdať a v boji o prežitie využije akýkoľvek nástroj, ktorý jej príde pod ruku. Má totiž za sebou minulosť, ktorá ju predurčuje bojovať do poslednej kvapky krvi. Čaká vás poriadne krvavá a drsná zábava, kde sa veľmi rýchlo vymenia role lovca a koristi.
Pozrite si trailer:
Za touto originálnou žánrovkou stojí prvotriedny tím s hororovým rodokmeňom. Producentom je vizionár Andy Muschietti, režisér megaúspešného hitu To (IT) , zatiaľ čo réžiu má pevne v rukách talentovaný Kirill Sokolov. Meno, ktoré si fanúšikovia krvavého humoru môžu pamätať vďaka jeho kultového debutu Why Don’t You Just Die! V našich končinách známy pod českým názvom Tak už konečně chcípni, táto.
V skvelom hereckom ansámbli uvidíte po boku Zazie aj Toma Feltona (Draco Malfoy zo série Harry Potter), či Patriciu Arquette (známu zo seriálu Severance). Tak sa príďte zabaviť do kina už v marci.
Synopsa: Krvavá a adrenalínom nabitá hororová akčná komédia, v ktorej sa mladá hrdinka ocitá v pasci tajomnej luxusnej rezidencie priamo v srdci New Yorku. Aby sa vyhla rituálnemu obetovaniu zvráteným kultom zbohatlíkov, musí prežiť noc v ich sadistickom sídle, ktoré je dejiskom epických masakrov a nekompromisne temného humoru.
EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 26. MARCA 2026
Informačný servis