Prioritou ministra Rašiho sú silné samosprávy (rozhovor)

Samosprávy a regióny budú pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako aj pre vládu partnerom a nie súperom. Uviedol to minister Richard Raši na stretnutí s premiérom Robertom Ficom koncom októbra.

„Určite nebudem prijímať rozhodnutia, ktoré sa dotýkajú samospráv a regiónov bez toho, aby sme s nimi viedli diskusiu. Keď im budeme dávať kompetencie alebo povinnosti, budeme to robiť súčasne s metodickou alebo finančnou podporou,“ vyhlásil minister Raši.

Aké sú ďalšie priority v tejto oblasti, zodpovedal v nasledujúcich troch otázkach a bude o nich hovoriť aj na konferencii Jesenná ITAPA 2023 už v pondelok 20. novembra 2023.

Aké sú hlavné priority v oblasti podpory regiónov a ich rozvoja?

V oblasti podpory regiónov budeme k regionálnemu rozvoju a modernizácii samosprávy pristupovať na základe dvoch princípov: žiadne rozhodnutia bez diskusie a žiadne kompetencie a povinnosti bez peňazí. Tento prístup je nevyhnutný krok pre nápravu škôd spôsobených nezodpovednými rozhodnutiami vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera, ktoré dialóg nahradili oznamovacou vetou a zodpovedné rozhodnutia pokusmi a omylmi.

Aké nové kompetencie budú mať v tejto oblasti regióny, resp. samosprávy?

Dnes majú samosprávy viac ako 4000 kompetencií, a je jedno, či obec riadi starosta na čiastočný úväzok, alebo má mesto stovky zamestnancov. Preto chceme kompetencie samospráv odstupňovať a podporiť vznik centier zdieľaných služieb. Znamená to, že mestá, alebo väčšie obce by v týchto centrách poskytovali služby menším obciam a starosta by nemusel riešiť tisíce kompetencií, ale robili by to profesionáli v centrách.

Aká by mala byť cesta financií z eurofondov do regiónov? S akou sumou peňazí môžu počítať?

Plánujeme presunúť čo najviac eurofondov do regiónov, aby si sami v regiónoch povedali, čo potrebujú a z eurofondov by sme to prefinancovali. Chceme optimalizovať Operačný program Slovensko aj Plán obnovy s cieľom posilniť financovanie regiónov a tiež pripraviť mapu verejných investícií, ktorá prispeje k transparentnému, efektívnemu a predvídateľnému modelu koordinovaného rozvoja územia vrátane jeho financovania.