O post primátora Košíc sa uchádza ďalší kandidát, kandidatúru ohlásil Ladislav Lörinc – VIDEO

Okrem Lörinca dosiaľ oficiálne ohlásil kandidatúru na post primátora metropoly východu kandidát hnutia Progresívne Slovensko Martin Mudrák.
Ladislav Lörinc
Ladislav Lörinc oznámil kandidatúru na post primátora mesta Košice. Reprofoto: www.facebook.com
O post primátora Košíc sa uchádza ďalší kandidát, kandidatúru ohlásil Ladislav Lörinc. Oznámil to na pondelkovej tlačovej besede. Lörinc je v súčasnosti starostom mestskej časti Sídlisko KVP, rovnako je aj poslancom mestského zastupiteľstva v Košiciach a zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK). Donedávna pôsobil aj na poste vicežupana KSK, tejto funkcie sa ale vzdal začiatkom novembra.

Okrem Lörinca dosiaľ oficiálne ohlásil kandidatúru na post primátora metropoly východu kandidát hnutia Progresívne Slovensko Martin Mudrák.

Viac k osobe: Ladislav Lörinc
