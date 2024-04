Prihláste aj vašu školu do súťaže o Kaufland Krúžky varenia

Hľadá sa 25 základných škôl, ktoré disponujú funkčnou kuchynkou i ochotným pedagógom, ktorý prejde zaškolením a celý krúžok povedie. Ak tá „vaša“ spĺňa tieto podmienky, stačí už len vyplniť prihlášku a poslať ju najneskôr 30. apríla 2024 na príslušnú adresu. Možno to budú práve vaše deti, ktoré si zo školy odnesú nielen vedomosti, ale aj tipy na chutné a zdravšie recepty.

Dokáže si vaše dieťa samé pripraviť raňajky alebo desiatu do školy? Odkrojiť chlieb a natrieť ho maslom by prvákovi základnej školy nemalo robiť problém. Skutočnosť je však často iná, stále viac školákov nemá záujem ani skúsenosti s prácou v kuchyni, čo môže v budúcnosti negatívne ovplyvňovať nielen ich stravovacie návyky, ale i zdravie. Známy predajca potravín verí, že stravovať sa vyvážene bez varenia jednoducho nejde, aj preto s podporou svojho Nadačného fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu štartuje pilotný projekt „Krúžky varenia pre základné školy“. A zapojiť sa môže aj tá vaša.

„Kaufland dlhodobo buduje zdravšie stravovacie návyky a pozitívny vzťah k jedlu u detí. Počas piatich rokov fungovania úspešného projektu Čerstvé hlavičky sme tisíckam školákov a škôlkarov rozdali vyše 720 ton ovocia a zeleniny a zrealizovali množstvo vzdelávacích workshopov s cieľom zlepšiť ich vzťah k jedlu,“ hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland, v.o.s., a dodáva: „V našich aktivitách pokračujeme aj prostredníctvom „Krúžkov varenia pre základné školy“, voľnočasovej aktivite, ktorú v spolupráci s občianskym združením Skutočne zdravá škola realizujeme prostredníctvom poskytnutia metodiky ako krúžok viesť, receptáru, prvotným zaškolením, a tiež finančným príspevkom od nášho Nadačného fondu na nákup pomôcok a potravín.“

Až 25 základných škôl môže vyhrať kurzy varenia, ktoré obchodný reťazec organizuje s cieľom formovať u mladej generácie správne stravovacie návyky. Foto: Kaufland

Kto sa môže prihlásiť?

Krúžok varenia pre svojich žiakov môže získať každá základná škola na Slovensku, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky. Vo svojich priestoroch má plne funkčnú kuchyňu, aby v nej mohla menšia skupinka žiakov raz týždenne zdokonaľovať svoje gurmánske umenie. Na vedenie krúžku zabezpečí vlastného pedagóga alebo školského pracovníka a prihlášku vyplnenú oprávnenou osobou odošle poštou alebo emailom najneskôr 30. apríla 2024. O výbere 25-tich výherných škôl rozhodne žrebovanie. Vyhrať môže každá bez ohľadu na počet žiakov alebo lokalitu, v ktorej sa základná škola nachádza. Výsledky budú zverejnené najneskôr do 17. mája 2024 na stránke www.kaufland.sk/kruzkyvarenia.

Žiaci sa vďaka Kaufland Krúžkom varenia môžu v škole naučiť pripravovať zdravé a nenáročné jedlá. Foto: Kaufland

Škola (plná) varenia

Viac ako 12-tisíc slovenských detí trpí v súčasnosti obezitou, podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií je za tento stav zodpovedný aj sedavý spôsob života a nevhodná životospráva. Používať čerstvé, lokálne a sezónne potraviny či preferovať zdravšie varianty jedál sa nedá naučiť z učebníc. Varenie v školách preto môže byť tou správnou cestou, ako si žiaci prirodzene osvoja práve tie zručnosti, ktoré sa v dnešnej dobe ukazujú ako zásadné pre ich zdravý rozvoj a dospievanie.

Spoločné varenie okrem iného podporuje zdravšie stravovanie celej rodiny, odstraňuje nechutenstvo a deťom pomáha prirodzene spoznávať, ktoré jedlá sú pre nich prínosom a ktoré menej. Navyše, počas veselých zážitkov so spolužiakmi ľahšie prekonávajú úzkosť, ktorá sa spája s ochutnávaním nových jedál.

Aj to sú dôvody, prečo sa v najbližšom školskom roku 2024/25 začnú desiatky žiakov v 25-tich slovenských základných školách učiť poctivo vyvárať. Domáca omáčka na cestoviny, rýchla polievka, ovocný alebo zeleninový šalát na ich menu určite nebudú chýbať. Deti sa tak vďaka Kaufland Krúžkom varenia nielenže zoznámia so zdravšími variantmi obľúbených potravín, no osvoja si tiež také stravovacie návyky, ktoré ich pozitívne ovplyvnia aj v dospelosti.

