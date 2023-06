Priehradu Kachovku úmyselne poškodili Rusi, podľa Američanov to naznačujú dôkazy (video)

Americká nezisková organizácia Inštitút pre štúdium vojny (ISW) uviedla, že nemá definitívne vyhodnotenie zodpovednosti sa zničenie Kachovskej priehrady na juhu Ukrajiny.

Konštatovala však, že „bilancia dôkazov, úvah a rétoriky naznačuje, že priehradu úmyselne poškodili Rusi“. Informuje o tom web Kyiv Independent.

ISW vo svojej analýze z utorka odkázal na svoju predikciu z októbra 2022. Vtedy sa vyjadril, že ruské sily sa pravdepodobne pokúsia vyhodiť priehradu do vzduchu, aby kryli svoje stiahnutie“ a zabránili postupu ukrajinských síl.

Napriek ťažkostiam, ktoré zničenie priehrady spôsobilo, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok povedal, že to Ukrajine nezabráni oslobodiť Rusmi okupované územia.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023