Rusi vraj na Ukrajine vyhodili do vzduchu veľkú priehradu a hrozia rozsiahle záplavy (video)

Ukrajina v utorok obvinila ruské sily, že vyhodili do vzduchu veľkú priehradu v časti južnej Ukrajiny, ktorú kontrolujú. Kyjev zároveň vyzval obyvateľov ďalej pozdĺž rieky Dnipro, aby sa evakuovali, a varoval pred záplavami po prúde.

Ukrajinské ministerstvo vnútra vyzvalo obyvateľov desiatich dedín na pravom brehu rieky a v častiach mesta Cherson, aby si nachystali základné dokumenty a domáce zvieratá, vypli spotrebiče a odišli, pričom varovalo pred možnými dezinformáciami.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023