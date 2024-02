Príde Jaroslav Halák chytať za Slovan Bratislava? S klubom má dohodnuté podmienky, zostáva len jediná

Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák si možno oblečie dres bratislavského Slovana. Klub z hlavného mesta je s 38-ročným Halákom dohodnutý na podmienkach jeho príchodu.

O tom, či skutočne bude aj chytať, sa rozhodne v najbližších dňoch. Musí prejsť zdravotnou prehliadkou. Do Bratislavy by mohol pricestovať na prelome februára a marca.

Telo musí byť pripravené

Odchovanec ružinovského hokeja s 18-ročnými skúsenosťami z NHL zatiaľ naposledy nastúpil v súťažnom zápase 14. apríla 2023 v drese New York Rangers proti Torontu.

„Veľmi si vážim záujem Slovana o moje služby. Je to klub, z ktorého som sa odrazil do veľkého zámorského hokeja. Aj preto by som chcel byť v tejto chvíli absolútne korektný a otvorený k vedeniu klubu, budúcim spoluhráčom a fanúšikom Slovana. Uvedomujem si, že som viac ako desať mesiacov nestál v bránke v súťažnom zápase, aj keď som sa po celý ten čas snažil udržiavať v dobrej fyzickej kondícii. S manažmentom Slovana sme sa dohodli, že do klubu prídem a podpíšem riadny kontrakt, iba ak bez problémov prejdem dôkladnou zdravotnou prehliadkou. Moje telo musí potvrdiť, že je stopercentne pripravené absolvovať záťaž v zápasoch, ktoré klub čakajú vo vyvrcholení sezóny,“ cituje Jaroslava Haláka klubový web HC Slovan Bratislava.

V NHL odchytal stovky zápasov

Halák má právom status historicky najlepšieho slovenského brankára v NHL. V zámorskej profilige odchytal 620 zápasov, vrátane 39 vo vyraďovacej fáze o Stanleyho pohár.

Pôsobil v siedmich kluboch – Montreal Canadiens, St. Louis Blues, Washington Capitals, New York Islanders, Boston Bruins, Vancouver Canucks a New York Rangers. Na konte má 295 víťazných zápasov v základnej časti NHL a 53 shutoutov.