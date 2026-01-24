Príde hromničná a valentínska zima. Meteorológ Jurčovič ukázal počasie na 30 dní - FOTO

Počasie na Slovensku sa zmenilo a mrazy s mínus dvadsiatkami sa nateraz skončili. Teploty síce stúpnu, ale počasie príjemné nebude, pretože pribudnú zrážky – iba jeden zo siedmich nasledujúcich dní by mohla byť oblačnosť zmenšená. Meteorológ Peter Jurčovič ukázal aj dlhodobú predpoveď na 30 dní a avizuje, že ešte príde aj ochladenie, ale nebude to v najbližších dňoch.
Ako priblížil meteorológ Peter Jurčovič v relácii Najlepšie počasie na TV Joj, od západu z Atlantiku sa k nám už rozširuje oblasť nízkeho tlaku.
Fabiánska zima sa končí, príde oteplenie. Meteorológ Jurčovič ukázal, kedy sa počasie zlomí - FOTO
„Môžeme teda rátať s tým, že od západu, od Atlantiku, po južnej strane tej tlakovej níže, budú rýchlo za sebou postupovať ďalšie a ďalšie frontálne vlny, takže v najbližších dňoch bude to aj teplejší, ale stále vlhkejší vzduch a zrážky budú pravdepodobne každý deň, ale o nejakom snehu sa hovoriť nedá, snáď akurát niekde na horách,“ opísal aktuálnu poveternostnú situáciu.
Priblížil, že arktické mrazy sú na severe v Rusku, kde je aj mínus 35 stupňov Celzia. „Zase na juhu Európy sú teploty okolo 20 stupňov Celzia a rátame s tým, že tento teplý vzduch tu bude aj v najbližších dňoch,“ doplnil s tým, že teploty u nás by sa mohli vyšplhať aj na 7 či 8 stupňov Celzia.
V najbližších piatich až siedmich dňoch sa väčšie ochladenie nečrtá.
Počasie na dnes (sobota)
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo svojej predpovedi uvádza, že v dnes (v sobotu) od severozápadu naďalej do našej oblasti zasahuje okraj rozsiahlej tlakovej níže a po jej prednej strane k od juhu prúdi teplejší a vlhký vzduch.
A aké počasie teda meteorológovia predpovedali na dnes (sobotu)? „Oblačno až zamračené, ojedinele hmlisto. Miestami sneženie alebo dážď so snehom. V nižších a postupne aj v stredných polohách aj dážď alebo mrholenie – ráno aj mrznúce. Možnosť tvorby poľadovice!,“ uvádza SHMÚ na svojom webe.
Výstraha pred poľadovicou
Žlté varovanie prvého stupňa pred poľadovicou vydal SHMÚ pre celé Slovensko do sobotňajšieho obeda.
Najvyššia denná teplota dnes (v sobotu) dosiahne 0 až plus 5 stupňov Celzia a na horách vo výške 1500 m bude okolo mínus 1 stupeň Celzia.
Predpoveď na zajtra (nedeľa)
Aj zajtra (v nedeľu) bude na Slovensku oblačno až zamračené a na mnohých miestach sa vyskytne dážď alebo dážď so snehom a vo vyšších polohách môže snežiť.
„Od severozápadu bude do západnej, strednej Európy až nad Stredomorie zasahovať rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu a zároveň sa nad Ligúrskym morom prehĺbi tlaková níž, ktorá bude postupovať do alpskej oblasti,“ priblížil SHMÚ v predpovedi.
Najvyššia denná teplota v nedeľu vystúpi na 2 až 7 stupňov Celzia. „Spomínaných 7 stupňov by malo byť najmä na západe Slovenska,“ uviedol v spomínanom počasí na Jojke.
Varovanie pred silným vetrom na horách
Na horách sa rozfúka a pre vyššie položené oblasti v okresoch Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín je od nedele 18.00 do pondelkovej piatej hodiny rannej vydaná aj výstraha prvého stupňa pred silným vetrom na horách.
„Nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu , t.j. až víchrica,“ upozorňujú meteorológovia zo SHMÚ.
Počasie na pondelok a ďalšie dni
Ako už bolo spomenutá, zrážková činnosť bude pokračovať aj v ďalších dňoch. „Možno jeden deň bude nejaká pauza,“ predpovedá meteorológ Peter Jurčovič a k zrážkam podotkol, že bude prevažovať dážď, ale môže sa vyskytnúť aj dážď so snehom či mrholenie. „Keďže zem je zamrznutá a v noci teplota môže klesať pod nulu, tak bude hroziť poľadovica alebo nejaká námraza,“ upozornil.
Meteorológovia zo SHMÚ aj Peter Jurčovič sa vo svojich predpovediach zhodujú, že najchladnejšie ráno bude v utorok aj v stredu. Počas dňa však bude teplota na niektorých miestach stúpať k 7 aj niekde aj k 8 stupňov Celzia. SHMÚ vo svojej grafickej predpovedi na 7 dní predikuje, že najmenej zrážok by malo byť v utorok.
Dlhodobá predpoveď počasia na 30 dní
Najbližších 30 dní by to malo podľa meteorológa Petra Jurčoviča z dlhodobého hľadiska priemerné alebo podpriemerné a doteraz čo sme mali mrazy aj pod mínus 20 stupňov Celzia, to pravdepodobne už nebude.
Kedy príde hromničná a valentínska zima?
Zatiaľ teda podľa neho teraz hovoríme o oteplení, ktoré sa začalo už v piatok a bude pokračovať aj v ďalších dňoch až do konca januára, ale niekde na začiatku februára zase očakávame takú chladnejšiu vlnu a potom príde ešte jedna. „Čiže hromničná a valentínska zima,“ priblížil.
Čo je hromničná zima?
Hromničná zima je ľudové označenie pre ochladenie, ktoré sa podľa tradície objavuje okolo sviatku Hromníc (2. februára). Po miernejšom období zimy sa zrazu vráti mráz, sneh alebo studený vietor.
Pranostiky na Hromnice:
- Na Hromnice o hodinu více
- Na Hromnice, zimy polovice
- Keď na Hromnice sneží, jar už nie je ďaleko
- Prešli Hromnice, koniec sanice
- Keď na Hromnice sneh a vietor duje, to skorý príchod jari zvestuje
Čo je valentínska zima?
Podobne ako hromničná zima, aj tá valentínska, prináša ochladenie, sneh či mráz. Ide o prechodné obdobie, kedy sa po predchádzajúcom oteplení (často po Hromniciach) vracia tuhý mráz, niekedy nazývaný aj európsky zimný monzún.
Ľudia si všimli, že aj keď sa už blíži jar, tak zima vie ešte v polovici februára udrieť, tak si to spojili s dátumom, ktorý bol ľahko zapamätateľný – podobne ako hromničná zima. Typicky nastupuje v dňoch okolo 14. februára, pričom mrazy môžu byť aj rekordné. Často sa hovorí, že ak valentínska zima udrie, jar príde rýchlejšie.
Pranostiky na Valentína:
- Na svätého Valentína zamrzne ešte i vína
- Na svätého Valentína zima sa siliť počína
- Valentín zimu púšťa, snehy hádže