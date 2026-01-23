Príčinou minulotýždňovej zrážky vlakov v Španielsku nebolo zlyhanie ľudského faktora

Vyšetrovanie tragickej zrážky vysokorýchlostných vlakov v Španielsku, pri ktorej minulý víkend zahynulo 45 ľudí, naznačuje, že nehodu mohla zapríčiniť prasknutá koľajnica. Vyplýva to z predbežnej správy zverejnenej v piatok španielskou Komisiou pre vyšetrovanie železničných nehôd (CIAF).
Španielsko hľadá odpovede po jednej z najhorších železničných nehôd v Európe v tomto storočí, ktorá vyvolala pochybnosti o bezpečnosti druhého najväčšieho systému vysokorýchlostnej železnice na svete.
K nešťastiu došlo v nedeľu večer v juhošpanielskej Andalúzii, keď sa vlak súkromnej spoločnosti Iryo vykoľajil, prešiel na vedľajšiu koľaj a narazil do protiidúcej súpravy štátneho dopravcu Renfe.
Zárezy na kolesách
Podľa predbežnej správy inšpekcia vlaku Iryo odhalila „zárezové poškodenia behúňov kolies na pravej strane“ pri štyroch vozňoch. „Tieto zárezy na kolesách a deformácie zistené na železničnom zvršku nasvedčujú tomu, že koľajnica bola prasknutá,“ uvádza správa, ktorá tento záver označuje za pracovnú hypotézu.
Vyšetrovatelia dodali, že podobné zárezy s „kompatibilným geometrickým vzorom“ sa našli aj na kolesách ďalších troch vlakov, ktoré prešli po rovnakom úseku trate v hodinách pred nehodou.
Vyšetrovanie pokračuje
Na základe doterajších informácií tak komisia predpokladá, že k prasknutiu koľajnice došlo ešte pred prejazdom havarovaného vlaku, a teda pred samotným vykoľajením.
CIAF však zdôraznila, že túto hypotézu bude potrebné potvrdiť ďalšími podrobnými výpočtami a analýzami. Minister dopravy Óscar Puente už predtým uviedol, že dotknutý úsek trate bol rovný, prehľadný a nedávno zrekonštruovaný, pričom samotný vlak spoločnosti Iryo bol „prakticky nový“.
Ľudská chyba bola vylúčená, keďže oba vlaky išli v rámci povolenej rýchlosti. Vyšetrovanie na mieste nehody pokračuje.