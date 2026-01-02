Príchod nového roka v Košiciach oslavovali tisíce ľudí, mesto dosiahlo rekordný výťažok z primátorského punču

Silvester a príchod roka 2026 oslavovali na košickej Hlavnej ulici tisíce ľudí. Ako na svojom webe informovalo mesto Košice, podľa odhadov sa osláv pod otvoreným nebom v centre metropoly východu zúčastnilo približne 12-tisíc návštevníkov.
„Silvestrovské oslavy a bohatú hudobno-tanečnú šou si nenechali utiecť tisíce Košičanov. Na pódiu pri súsoší Immaculata sa pod moderátorským dohľadom Richarda Herrgotta postupne predstavili Viva ITALIA, GeRock Kabát revival, Bon Jovi revival, DJ PEPO a ďalší interpreti,“ priblížilo mesto. Samospráva doplnila, že návštevníctvo nezahriala len hudobná ponuka, ale aj pochutiny vo vianočných stánkoch a primátorský punč.
„Ďakujem všetkým, ktorí aj na sklonku roka prispeli prostredníctvom nášho punču na dobrú vec. Výslednú vyzbieranú sumu zatiaľ neprezradím, ale už dnes vieme, že sa nám podarilo prekonať minuloročný rekordný výťažok vo výške 34 040 eur,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý).
Celý výťažok z Primátorského punču za rok 2025 bude smerovať na nákup materiálov a zariadení a podporu úhrad nákladov spojených s prevádzkovaním štyroch neziskových organizácií. Konkrétne ide o neziskové organizácie Sociálne bývanie a Empatia plus, pacientsku organizáciu Liga proti osteoporóze Slovensko – Klub osteoporózy v Košiciach, a tiež občianske združenie Hrdlička.